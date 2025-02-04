Україна й Велика Британія координуватимуть взаємодію з новою адміністрацією США - Єрмак

Керівник Офісу Президента Андрійц Єрмак і радник прем'єр-міністра Великої Британії Джонатан Пауелл домовились координувати зусилля у взаємодії з адміністрацією США, повідомив Андрій Єрмак у Телеграм.

"Узгодили позиції щодо продовження діалогу, зокрема для підтримки реалізації сторічної угоди, яку Президент України та Прем’єр-міністр Великої Британії уклали 16 січня… Також узгодили координацію зусиль у взаємодії з новою адміністрацією Сполучених Штатів Америки", - написав очільник ОП у вівторок увечері.