Інтерфакс-Україна
Події
19:22 04.02.2025

Зеленський: Якщо процес вступу в НАТО затягнеться на роки, тоді нехай нам дадуть ядерну зброю

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Зеленський: Якщо процес вступу в НАТО затягнеться на роки, тоді нехай нам дадуть ядерну зброю

Процес вступу до НАТО може тривати роками чи десятиріччями, тому необхідний пакет підтримки України, це може бути ядерна зброя, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"НАТО - це не сьогодні, а колись у майбутньому, то весь цей процес, коли ми йдемо до НАТО, весь цей час, коли ми чекаємо, скільки б він не тривав, і, на жаль, не залежить від нас. Якщо цей процес затягнеться на роки чи десятиліття, не з нашої вини, а з вини партнерів, то у нас виникає абсолютно справедливе питання, що буде захищати нас від цього зла весь цей час, на всьому цьому шляху? Який пакет підтримки, які ракети, чи нам дадуть ядерну зброю? Тоді нехай дадуть нам ядерну зброю", - сказав Зеленський у інтерв'ю для британського журналіста Пірса Моргана.

Президент також зауважив, що не впевнений у тому, що Україні дадуть ракети в такій кількості, які могли б зупинити Росію, проте "це б допомогло".

"В іншому випадку, які ракети можуть зупинити ядерні ракети Росії? Це риторичне питання. Тому давайте зробимо так. Поверніть нам ядерну зброю, дайте нам ракетні системи, партнерів, допоможіть нам фінансувати мільйонну армію, перекиньте свій контингент у ті частини нашої держави, де ми хочемо стабільності ситуації, щоб люди були спокійні", - зауважив Зеленський.

 

Теги: #нато #гарантія #зеленський

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