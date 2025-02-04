В Донецькій області оголошено обов'язкову евакуацію дітей з 12 населених пунктів

В Донецькій області буде проведена обов'язкова евакуація в примусовий спосіб дітей з їх батьками або особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками з 12 населених пунктів Шахівської громади до безпечних регіонів, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"До переліку поселень, звідки маємо вивезти дітей, увійшли села Іванівка, Бойківка, Володимирівка, Вільне, Дорожнє, Заповідне, Затишок, Коптєве, Маяк, Нове Шахове, Новоторецьке, Панківка. Загалом там наразі перебуває 66 дітей. Маємо зробити все можливе, аби вивезти їх у безпеку", - написав Філашкін в телеграм-каналі.

Він закликав батьків максимально відповідально поставитись до цього і не наражати себе та дітей на смертельну небезпеку, яку несе ворог.