Інтерфакс-Україна
Події
18:56 04.02.2025

В Донецькій області оголошено обов'язкову евакуацію дітей з 12 населених пунктів

1 хв читати
В Донецькій області оголошено обов'язкову евакуацію дітей з 12 населених пунктів

В Донецькій області буде проведена обов'язкова евакуація в примусовий спосіб дітей з їх батьками або особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками з 12 населених пунктів Шахівської громади до безпечних регіонів, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"До переліку поселень, звідки маємо вивезти дітей, увійшли села Іванівка, Бойківка, Володимирівка, Вільне, Дорожнє, Заповідне, Затишок, Коптєве, Маяк, Нове Шахове, Новоторецьке, Панківка. Загалом там наразі перебуває 66 дітей. Маємо зробити все можливе, аби вивезти їх у безпеку", - написав Філашкін в телеграм-каналі.

Він закликав батьків максимально відповідально поставитись до цього і не наражати себе та дітей на смертельну небезпеку, яку несе ворог.

 

Теги: #діти #донецька_область #евакуація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:53 09.05.2025
Ще дев'ятьох дітей повернули в Україну з тимчасово окупованих територій

Ще дев'ятьох дітей повернули в Україну з тимчасово окупованих територій

05:20 09.05.2025
Дитячі літні табори в Криму можуть бути використані РФ для запобігання українським атакам по військових об'єктах окупантів – ISW

Дитячі літні табори в Криму можуть бути використані РФ для запобігання українським атакам по військових об'єктах окупантів – ISW

14:09 08.05.2025
Європарламент ухвалив резолюцію про повернення українських дітей

Європарламент ухвалив резолюцію про повернення українських дітей

23:33 07.05.2025
Повернення депортованих дітей має стати умовою миру — Зарівна

Повернення депортованих дітей має стати умовою миру — Зарівна

18:25 06.05.2025
Рятувальники евакуювали 50 осіб з території Сумської області – ДСНС

Рятувальники евакуювали 50 осіб з території Сумської області – ДСНС

11:00 06.05.2025
Росіяни пошкодили два водогони в Костянтинівці на Донеччині

Росіяни пошкодили два водогони в Костянтинівці на Донеччині

03:36 06.05.2025
На Київщині на групу школярів напав собака, семеро дітей у лікарні – поліція

На Київщині на групу школярів напав собака, семеро дітей у лікарні – поліція

17:16 05.05.2025
Жителів Білопілля та Ворожби закликають терміново евакуюватися

Жителів Білопілля та Ворожби закликають терміново евакуюватися

16:36 05.05.2025
Україна розпочала створення національної ДНК-бази родичів зниклих дітей - МВС

Україна розпочала створення національної ДНК-бази родичів зниклих дітей - МВС

16:32 05.05.2025
Шестеро загиблих та шестеро поранених, зокрема двоє дітей, у Донецькій області через ворожі обстріли - ОВА

Шестеро загиблих та шестеро поранених, зокрема двоє дітей, у Донецькій області через ворожі обстріли - ОВА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський обговорив з Ердоганом ключові деталі зустрічі в Туреччині

Трамп: Росія погодиться на перемир'я в Україні

Зеленський: Ми всі в Україні хотіли б, щоб Трамп зміг бути на зустрічі з росіянами в Туреччині

Блокада пункту пропуску "Дорогуськ-Ягодин" розпочалась

Сибіга: Росіяни повністю ігнорують пропозицію про повне і тривале припинення вогню, починаючи з 12 травня

ОСТАННЄ

Маркарова про законопроєкт США щодо санкцій проти РФ: вдячні кожному сенатору, який його підтримав

Зеленський провів Ставку, присвячену дронам і ракетній програмі

Зеленський провів Ставку, присвячену дронам і ракетній програмі

Суд присудив 15 років тюрми зраднику, який коригував удари рф по Одещині під час роботи на "швидкій"

РФ має без зволікань продемонструвати прагнення до миру - заява глав МЗС "Веймар+"

Захід має посилити підтримку України, якщо Путін не зупиниться - Порошенко

Зеленський обговорив з Ердоганом ключові деталі зустрічі в Туреччині

Росія повинна негайно погодитися на 30-денне припинення вогню з Україною - учасники зустрічі у форматі "Веймар+"

В Нацгвардії спростували інформацію про відсторонення командувача Півненка

82% безробітних в Україні складають жінки, а 31% мають вищу освіту - дослідження ДСЗ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА