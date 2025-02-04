Інтерфакс-Україна
Події
18:25 04.02.2025

Питання ЗАЕС буде серед дипломатичної місії - Зеленський

1 хв читати
Питання ЗАЕС буде серед дипломатичної місії - Зеленський

Питання Запорізької АЕС буде поставлене під час першої зустрічі сторін у дипломатичному форматі, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні ця атомна станція не працює, бо там немає менеджменту України - справедливого і професійного. Вона не працює, вона деградує і вона дуже небезпечна. І в будь-якому випадку питання Запорізької станції буде під час першої зустрічі сторін у дипломатичному форматі", - сказав Зеленський журналістам за підсумками зустрічі з головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі у вівторок.

Теги: #заес #енергетика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:28 09.05.2025
МАГАТЕ вчергове має проблеми з заміною своєї команди на ЗАЕС, яка перебуває там понад два місяці – Гроссі

МАГАТЕ вчергове має проблеми з заміною своєї команди на ЗАЕС, яка перебуває там понад два місяці – Гроссі

15:51 07.05.2025
ЗАЕС у черговий раз втратила одну з двох ліній живлення внаслідок обстрілу

ЗАЕС у черговий раз втратила одну з двох ліній живлення внаслідок обстрілу

13:31 06.05.2025
Україна з початку травня шостий день поспіль лідирує за ціною е/е на спотовому ринку у Європі

Україна з початку травня шостий день поспіль лідирує за ціною е/е на спотовому ринку у Європі

12:03 06.05.2025
"Нова пошта" запустила першу когенераційну установку

"Нова пошта" запустила першу когенераційну установку

11:58 06.05.2025
Будь-які спроби здійснити "перезапуск" ЗАЕС варто оцінювати як акт ядерного терору – голова ДІЯРУ

Будь-які спроби здійснити "перезапуск" ЗАЕС варто оцінювати як акт ядерного терору – голова ДІЯРУ

11:13 06.05.2025
Через негоду знеструмлені 11 населених пунктів у двох областях

Через негоду знеструмлені 11 населених пунктів у двох областях

06:31 01.05.2025
Люксембург спрямовує EUR10 млн на енергетичну стійкість України – глава МЗС Беттель

Люксембург спрямовує EUR10 млн на енергетичну стійкість України – глава МЗС Беттель

19:53 30.04.2025
Охоронця ЗАЕС, якого росіяни незаконно засудили до 11 років, постійно катували в ув’язненні – ZMINA

Охоронця ЗАЕС, якого росіяни незаконно засудили до 11 років, постійно катували в ув’язненні – ZMINA

14:15 29.04.2025
Через зимові обстріли Росія завдала Україні втрат обсягом майже 50% від всього видобутку газу - Шмигаль

Через зимові обстріли Росія завдала Україні втрат обсягом майже 50% від всього видобутку газу - Шмигаль

12:53 29.04.2025
Уряд залишив незмінним тариф на е/е для населення до 31 жовтня

Уряд залишив незмінним тариф на е/е для населення до 31 жовтня

ВАЖЛИВЕ

Зеленський обговорив з Ердоганом ключові деталі зустрічі в Туреччині

Трамп: Росія погодиться на перемир'я в Україні

Зеленський: Ми всі в Україні хотіли б, щоб Трамп зміг бути на зустрічі з росіянами в Туреччині

Блокада пункту пропуску "Дорогуськ-Ягодин" розпочалась

Сибіга: Росіяни повністю ігнорують пропозицію про повне і тривале припинення вогню, починаючи з 12 травня

ОСТАННЄ

Зеленський обговорив з Ердоганом ключові деталі зустрічі в Туреччині

Росія повинна негайно погодитися на 30-денне припинення вогню з Україною - учасники зустрічі у форматі "Веймар+"

В Нацгвардії спростували інформацію про відсторонення командувача Півненка

82% безробітних в Україні складають жінки, а 31% мають вищу освіту - дослідження ДСЗ

Тайвань планує виділити EUR2 млн на розмінування в Україні

Трамп: Росія погодиться на перемир'я в Україні

Зеленський: Ми всі в Україні хотіли б, щоб Трамп зміг бути на зустрічі з росіянами в Туреччині

82% безробітних в Україні складають жінки, а 31% мають вищу освіту - дослідження ДСЗ

Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди про надра

Держспецзв'язку розробляє реєстр забороненого програмного забезпечення

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА