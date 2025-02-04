Питання ЗАЕС буде серед дипломатичної місії - Зеленський

Питання Запорізької АЕС буде поставлене під час першої зустрічі сторін у дипломатичному форматі, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні ця атомна станція не працює, бо там немає менеджменту України - справедливого і професійного. Вона не працює, вона деградує і вона дуже небезпечна. І в будь-якому випадку питання Запорізької станції буде під час першої зустрічі сторін у дипломатичному форматі", - сказав Зеленський журналістам за підсумками зустрічі з головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі у вівторок.