Інтерфакс-Україна
Події
18:23 04.02.2025

Зеленський і Гроссі обговорили ротацію МАГАТЕ на ЗАЕС

1 хв читати
Зеленський і Гроссі обговорили ротацію МАГАТЕ на ЗАЕС

Президент України Володимир Зеленський і голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі обговорили питання ротації місії на Запорізький АЕС.

"Також хотілося б з вами сьогодні поговорити про нашу Запорізьку атомну станцію. Я знаю, що готуються до ротації члени вашої місії", - сказав Зеленський під час зустрічі з Гроссі, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Президент зазначив, що є складнощі у обговоренні цього питання, оскільки "точка ротації, а наші військові просунулися далі, де окупували міст", і зараз є суперечки щодо місця проведення ротації.

Окрім того, за підсумками зустрічі Зеленський повідомив журналістам, що обговорювалися "два блоки, які можуть бути додані нашій атомній генерації".

"Це дійсно буде великий внесок в стабільність і в енергосистему України. Зараз, ви знаєте, м'яч на боці українського парламенту. І тут ми єдині з МАГАТЕ, що парламентарі повинні дуже швидко прийняти рішення. У нас є така можливість забезпечити двома додатковими блоками Україну", - зазначив президент.

Теги: #гроссі #магате #зеленський #заес

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:08 12.05.2025
Зеленський обговорив з Ердоганом ключові деталі зустрічі в Туреччині

Зеленський обговорив з Ердоганом ключові деталі зустрічі в Туреччині

19:05 12.05.2025
Зеленський: Ми всі в Україні хотіли б, щоб Трамп зміг бути на зустрічі з росіянами в Туреччині

Зеленський: Ми всі в Україні хотіли б, щоб Трамп зміг бути на зустрічі з росіянами в Туреччині

18:53 12.05.2025
Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди про надра

Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди про надра

16:31 12.05.2025
Запропонувавши Путіну зустріч у Туреччині Зеленський його переграв – Мережко

Запропонувавши Путіну зустріч у Туреччині Зеленський його переграв – Мережко

16:27 12.05.2025
З початку повномасштабного вторгнення держнагороди отримали понад 110 тис українців – Зеленський

З початку повномасштабного вторгнення держнагороди отримали понад 110 тис українців – Зеленський

15:13 12.05.2025
Макрон анонсував розмову з Зеленським та іншими колегами щодо припинення вогню протягом дня – ЗМІ

Макрон анонсував розмову з Зеленським та іншими колегами щодо припинення вогню протягом дня – ЗМІ

15:09 12.05.2025
Голова МЗС Франції закликав Путіна зустрітися із Зеленським у Стамбулі в четвер

Голова МЗС Франції закликав Путіна зустрітися із Зеленським у Стамбулі в четвер

12:19 12.05.2025
Зеленський запросив Папу Римського Лева ХІV здійснити візит в Україну

Зеленський запросив Папу Римського Лева ХІV здійснити візит в Україну

21:33 11.05.2025
Зеленський: Відзавтра очікуємо на припинення вогню

Зеленський: Відзавтра очікуємо на припинення вогню

20:17 11.05.2025
Зеленський: Україна очікує від Рф повного та тривалого припинення вогню з 12 травня

Зеленський: Україна очікує від Рф повного та тривалого припинення вогню з 12 травня

ВАЖЛИВЕ

Зеленський обговорив з Ердоганом ключові деталі зустрічі в Туреччині

Трамп: Росія погодиться на перемир'я в Україні

Зеленський: Ми всі в Україні хотіли б, щоб Трамп зміг бути на зустрічі з росіянами в Туреччині

Блокада пункту пропуску "Дорогуськ-Ягодин" розпочалась

Сибіга: Росіяни повністю ігнорують пропозицію про повне і тривале припинення вогню, починаючи з 12 травня

ОСТАННЄ

Росія повинна негайно погодитися на 30-денне припинення вогню з Україною - учасники зустрічі у форматі "Веймар+"

В Нацгвардії спростували інформацію про відсторонення командувача Півненка

82% безробітних в Україні складають жінки, а 31% мають вищу освіту - дослідження ДСЗ

Тайвань планує виділити EUR2 млн на розмінування в Україні

Трамп: Росія погодиться на перемир'я в Україні

82% безробітних в Україні складають жінки, а 31% мають вищу освіту - дослідження ДСЗ

Держспецзв'язку розробляє реєстр забороненого програмного забезпечення

Arricano продовжує реставраційні роботи на пам’ятках культурної спадщини на Лук’янівці

Arricano продовжує реставраційні роботи на пам’ятках культурної спадщини на Лук’янівці

Кабмін затвердив порядок підтвердження фактів використання релігійної організації для пропаганди "русского міра"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА