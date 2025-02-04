Зеленський і Гроссі обговорили ротацію МАГАТЕ на ЗАЕС

Президент України Володимир Зеленський і голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі обговорили питання ротації місії на Запорізький АЕС.

"Також хотілося б з вами сьогодні поговорити про нашу Запорізьку атомну станцію. Я знаю, що готуються до ротації члени вашої місії", - сказав Зеленський під час зустрічі з Гроссі, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Президент зазначив, що є складнощі у обговоренні цього питання, оскільки "точка ротації, а наші військові просунулися далі, де окупували міст", і зараз є суперечки щодо місця проведення ротації.

Окрім того, за підсумками зустрічі Зеленський повідомив журналістам, що обговорювалися "два блоки, які можуть бути додані нашій атомній генерації".

"Це дійсно буде великий внесок в стабільність і в енергосистему України. Зараз, ви знаєте, м'яч на боці українського парламенту. І тут ми єдині з МАГАТЕ, що парламентарі повинні дуже швидко прийняти рішення. У нас є така можливість забезпечити двома додатковими блоками Україну", - зазначив президент.