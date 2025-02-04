Інтерфакс-Україна
Події
16:47 04.02.2025

ПС ЗСУ високоточним ударом знищили російський пункт управління на курському напрямку

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ПС ЗСУ високоточним ударом знищили російський пункт управління на курському напрямку

Повітряні сили Збройних сил України у понеділок, 3 лютого 2025 року, завдали високоточного удару по пункту управління одного з підрозділів російської армії в районі населеного пункту Новоіванівка.

"Цей пункт управління розташовувався на території покинутої будівлі та використовувався для координації наступальних дій російських військ проти українських захисників на курському напрямку. В результаті проведеної операції об’єкт зазнав значних пошкоджень, що привело до суттєвих втрат серед особового складу противника", - повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в телеграм-каналі.

Відзначається, що завдяки ретельно спланованим діям вдалося мінімізувати ризики для цивільного населення.

 

Теги: #генштаб_зсу #війна #пс_зсу

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