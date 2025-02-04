Інтерфакс-Україна
Події
16:31 04.02.2025

Глава МАГАТЕ після візиту в Україну планує відвідати РФ вже цього тижня

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Глава МАГАТЕ після візиту в Україну планує відвідати РФ вже цього тижня

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі після візиту в Україну, який він здійснює сьогодні, планує відвідати цього тижня Москву.

"Так, справді, цього тижня я буду в Москві. І це частина викликів, з якими ми живемо (…). Важливо, щоб я, виконуючи свої обов’язки, постійно підтримував канали зв’язку. Це було одним із моїх, я б сказав, рішень з першого дня", – сказав він журналістам у Києві у вівторок після візиту на одну з енергетичних підстанцій.

"Деякі люди казали: "Як це можливо, щоб ви розмовляли з A, B або C?" Це моя робота. Я маю розмовляти з усіма, і я маю запобігати ситуаціям, які були б надзвичайно, надзвичайно складними на додаток до того, що ми вже маємо", – додав Гроссі.

Він також зазначив, що в подальшому планує зустрічі в Сполучених Штатах Америки - "у Вашингтоні чи якомусь іншому місці".

"Абсолютно очевидно, що США через їхнє глобальне значення є абсолютно необхідними для всього, що ми робимо в МАГАТЕ. Важливим елементом є те, що відбувається тут (в Україні – ЕР), але, як ви знаєте, ми маємо справи з важливими, дуже важливими викликами в Ірані, Сирії, на Близькому Сході", –  вказав глава МАГАТЕ.

Як повідомлялося, гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі 3 лютого повідомив про свій 11 від початку повномасштабної російської агресії візит до України, протягом якого планував відвідати підстанцію "Київська". У своєму дописі в мережі X увечері 3 лютого він назвав ПС критично важливою для безпеки ядерної енергетики України, зазначивши, що має на меті оцінити пошкодження та допомогти запобігти ядерній аварії.

Теги: #магате #гроссі

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