Інтерфакс-Україна
Події
15:53 04.02.2025

ПРООН за фінансової підтримки Іспанії відновить вісім пошкоджених війною українських шкіл

2 хв читати
ПРООН за фінансової підтримки Іспанії відновить вісім пошкоджених війною українських шкіл

Вісім українських шкіл, які постраждали внаслідок бойових дій, будуть відбудовані за стандартами енергоефективності та безбар’єрності, повідомила пресслужба Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні у вівторок.

Це передбачає проєкт "Оновлення навчальних закладів в Україні: відновлення соціальної інфраструктури, пошкодженої внаслідок війни", реалізацію якого розпочала ПРООН в Україні за фінансової підтримки уряду Іспанії.

Як повідомило пресслужба, у співпраці з Іспанським агентством міжнародного співробітництва з метою розвитку (AECID) ПРООН планує відновити вісім пошкоджених унаслідок бойових дій освітніх закладів - у Волинській, Київській, Львівській та Сумській областях. Проєкт планується завершити до грудня 2026 року. Його загальний бюджет становить 4 млн євро.

Відновлення включає легкі та середні ремонтні роботи в закладах із рівнем пошкоджень 60% або менше та передбачає встановлення енергоефективного обладнання й забезпечення безбар’єрності приміщень.

Ремонти в межах ініціативи враховуватимуть енергоефективні рішення, зокрема впровадження альтернативних систем енергозабезпечення за принципом Build BackBetter (Відбудувати краще, ніж було). Енергоефективні рішення — один із пріоритетів для реалізації проєкту. Наприклад, планується утеплення будівель, термоізоляція фасадів для зменшення споживання енергії взимку та попередження перегрівання влітку. Також передбачено встановлення сонячних водонагрівальних колекторів і панелей, енергоощадного LED-освітлення та датчиків руху в коридорах. Усі ці оновлення разом із забезпеченням доступності та врахуванням гендерних потреб створять безпечне та комфортне середовище для навчання і роботи.

Повідомляється, що в одній зі шкіл у межах проєкту відбудеться капітальний ремонт. Модернізований відповідно до концепції «Нової української школи», розробленої у співпраці з Міністерством освіти і науки України, пілотний навчальний заклад буде зразком для організації освітніх просторів за стандартами Європейського Союзу, що також сприятиме євроінтеграції України.

За даними Міністерства освіти і науки України, з початку повномасштабного вторгнення були пошкоджені або зруйновані понад 4 000 навчальних закладів. За прогнозами Швидкої оцінки шкоди та потреб на відновлення України (RDNA3), 13% усієї освітньої інфраструктури України пошкоджено внаслідок бойових дій.

Теги: #іспанія #школи #відновлення #проон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:01 12.05.2025
Росія повинна сказати, чи хоче миру, погодившись на безумовне 30-денне припинення вогню - МЗС Іспанії

Росія повинна сказати, чи хоче миру, погодившись на безумовне 30-денне припинення вогню - МЗС Іспанії

16:26 07.05.2025
Уряд у 2025р виділив 2,9 млрд грн на програми і проєкти відбудови й розвитку Сумщини - Шмигаль

Уряд у 2025р виділив 2,9 млрд грн на програми і проєкти відбудови й розвитку Сумщини - Шмигаль

13:12 07.05.2025
Київський метрополітен відновлює рух "червоною" лінією

Київський метрополітен відновлює рух "червоною" лінією

09:23 07.05.2025
Енергетики оперативно повернули світло в Запоріжжя після масованої атаки БПЛА та пошкоджень ЛЕП

Енергетики оперативно повернули світло в Запоріжжя після масованої атаки БПЛА та пошкоджень ЛЕП

18:37 02.05.2025
Азербайджан допоміг у відновленні міської поліклініки в Ірпені

Азербайджан допоміг у відновленні міської поліклініки в Ірпені

10:47 02.05.2025
Школи Житомира перейшли на дистанційний формат через пожежу на полігоні побутових відходів

Школи Житомира перейшли на дистанційний формат через пожежу на полігоні побутових відходів

13:46 01.05.2025
ЗСУ у квітні завдяки тактиці активної оборони відновили загалом 115 позицій - Сирський

ЗСУ у квітні завдяки тактиці активної оборони відновили загалом 115 позицій - Сирський

18:43 30.04.2025
Останній дзвоник у школах Києва прозвучить 30 травня - КМДА

Останній дзвоник у школах Києва прозвучить 30 травня - КМДА

18:02 30.04.2025
У с. Ягідне на Чернігівщині вже відновлено 56 будинків, наразі ведеться капітальний ремонт 23 приватних будинків

У с. Ягідне на Чернігівщині вже відновлено 56 будинків, наразі ведеться капітальний ремонт 23 приватних будинків

15:09 30.04.2025
Обсяг використаних коштів для відновлення "Охматдиту" досяг 36,2 млн грн – замміністра охорони здоров’я

Обсяг використаних коштів для відновлення "Охматдиту" досяг 36,2 млн грн – замміністра охорони здоров’я

ВАЖЛИВЕ

Блокада пункту пропуску "Дорогуськ-Ягодин" розпочалась

Сибіга: Росіяни повністю ігнорують пропозицію про повне і тривале припинення вогню, починаючи з 12 травня

Окупанти не дотримувались оголошеного перемир’я і 10 травня спробували штурмувати на куп'янському напрямку – ОТУ "Харків"

Зеленський запросив Папу Римського Лева ХІV здійснити візит в Україну

ЄС виділить додаткові EUR900 млн на українське озброєння

ОСТАННЄ

Кабмін затвердив порядок підтвердження фактів використання релігійної організації для пропаганди "русского міра"

Четвертину вакансій на українському ринку праці пропонує переробна промисловість - дослідження

Польські протестувальники перекрили ПП "Дорогуськ-Ягодин" після скасування судом заборони мерією таких протестів

Трамп заявив, що думає про поїздку до Стамбула на зустріч України з РФ

Будівлі Академії ім. Бойчука будуть відновлені завдяки підтримці уряду Японії - Точицький

Україна та ЄС підписали меморандум щодо співробітництва в оборонній промисловості

"Ліси України" на аукціонах на друге півріччя 2025р реалізували 93% лісоматеріалів

Трамп вважає, що на переговорах РФ з Україною можна домогтися позитивних результатів

ССО знищили штурмову групу росіян в тилу ворога

У Литві стартували навчання Tvirtas skydas за участю військовослужбовців інших країн НАТО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА