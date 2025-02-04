ПРООН за фінансової підтримки Іспанії відновить вісім пошкоджених війною українських шкіл

Вісім українських шкіл, які постраждали внаслідок бойових дій, будуть відбудовані за стандартами енергоефективності та безбар’єрності, повідомила пресслужба Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні у вівторок.

Це передбачає проєкт "Оновлення навчальних закладів в Україні: відновлення соціальної інфраструктури, пошкодженої внаслідок війни", реалізацію якого розпочала ПРООН в Україні за фінансової підтримки уряду Іспанії.

Як повідомило пресслужба, у співпраці з Іспанським агентством міжнародного співробітництва з метою розвитку (AECID) ПРООН планує відновити вісім пошкоджених унаслідок бойових дій освітніх закладів - у Волинській, Київській, Львівській та Сумській областях. Проєкт планується завершити до грудня 2026 року. Його загальний бюджет становить 4 млн євро.

Відновлення включає легкі та середні ремонтні роботи в закладах із рівнем пошкоджень 60% або менше та передбачає встановлення енергоефективного обладнання й забезпечення безбар’єрності приміщень.

Ремонти в межах ініціативи враховуватимуть енергоефективні рішення, зокрема впровадження альтернативних систем енергозабезпечення за принципом Build BackBetter (Відбудувати краще, ніж було). Енергоефективні рішення — один із пріоритетів для реалізації проєкту. Наприклад, планується утеплення будівель, термоізоляція фасадів для зменшення споживання енергії взимку та попередження перегрівання влітку. Також передбачено встановлення сонячних водонагрівальних колекторів і панелей, енергоощадного LED-освітлення та датчиків руху в коридорах. Усі ці оновлення разом із забезпеченням доступності та врахуванням гендерних потреб створять безпечне та комфортне середовище для навчання і роботи.

Повідомляється, що в одній зі шкіл у межах проєкту відбудеться капітальний ремонт. Модернізований відповідно до концепції «Нової української школи», розробленої у співпраці з Міністерством освіти і науки України, пілотний навчальний заклад буде зразком для організації освітніх просторів за стандартами Європейського Союзу, що також сприятиме євроінтеграції України.

За даними Міністерства освіти і науки України, з початку повномасштабного вторгнення були пошкоджені або зруйновані понад 4 000 навчальних закладів. За прогнозами Швидкої оцінки шкоди та потреб на відновлення України (RDNA3), 13% усієї освітньої інфраструктури України пошкоджено внаслідок бойових дій.