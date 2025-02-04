11:45 04.02.2025
Ворог обстріляв залізничне депо на Дніпропетровщині, пошкодивши інфраструктуру
Ворог обстріляв залізничне депо на Дніпропетровщині, пошкодивши інфраструктуру, приміщення структурного підрозділу та пасажирський рухомий склад, повідомила пресслужба АО "Укрзалізниця" (УЗ).
"Сьогодні ворог знову обстріляв одне з залізничних депо на Дніпропетровщині. На щастя, ніхто із залізничників не постраждав", - ідеться у повідомленні "Укрзалізниці" у вівторок.
Повідомляється, що ушкоджень зазнала інфраструктура та приміщення структурного підрозділу. Також, уламками посічено пасажирський рухомий склад.
"Докладаємо зусиль для мінімізації впливу на рух поїздів у регіоні — виводимо на маршрути резервні поїзди", - сказано у повідомленні компанії.