Ворог обстріляв залізничне депо на Дніпропетровщині, пошкодивши інфраструктуру, приміщення структурного підрозділу та пасажирський рухомий склад, повідомила пресслужба АО "Укрзалізниця" (УЗ).

"Сьогодні ворог знову обстріляв одне з залізничних депо на Дніпропетровщині. На щастя, ніхто із залізничників не постраждав", - ідеться у повідомленні "Укрзалізниці" у вівторок.

Повідомляється, що ушкоджень зазнала інфраструктура та приміщення структурного підрозділу. Також, уламками посічено пасажирський рухомий склад.

"Докладаємо зусиль для мінімізації впливу на рух поїздів у регіоні — виводимо на маршрути резервні поїзди", - сказано у повідомленні компанії.