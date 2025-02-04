Інтерфакс-Україна
Події
11:10 04.02.2025

Держкомтелерадіо додало 9 книг в перелік російських антиукраїнських видань в січні

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Державний комітет телебачення і радіомовлення України в січні додав 9 російських антиукраїнських видань в Перелік книжкових видань, зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності України, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини

"Протягом січня Держкомтелерадіо продовжував здійснювати моніторинг видавничої сфери держави-агресора, Республіки Білорусь та тимчасово окупованої території України з метою виявлення фактів випуску у світ і розповсюдження антиукраїнської видавничої продукції... У січні до зазначеного переліку було внесено 9 чергових видань антиукраїнського змісту", - йдеться у повідомлені Держкомтелерадіо.

Відзначається, що станом на 1 лютого в переліку міститься інформація про 551 пропагандистське видання.

Крім того, у січні Держкомтелерадіо встановив 164 факти розміщення інтернет-магазинами "MH-Books", "MarketCrane" та "DinaShop" на маркетплейсі ROZETKA.UA видавничої продукції походженням з держави-агресора та Білорусі, а також розміщення 8 українськими інтернет-магазинами ("BookSide", "Bookstor", "WhisperBook", "Подарунки для Душі", "Status", "ЛайтЛіт", "КнигоТур", "Bambook") на маркетплейсі Prom.ua комерційних пропозицій щодо продажу 450 найменувань видавничої продукції, пов’язаної з РФ та Білоруссю.

Серед іншого, в січніДержкомтелерадіо припинено незаконну діяльність щодо реалізації видавничої продукції держави-агресора двома стаціонарними книгарнями в Києві – "Книга в подарок" та "Книжкова полиця".

Теги: #книги #держкомтелерадіо

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