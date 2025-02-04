Аварійні відключення застосовані у 8 областях - "Укренерго"

Станом на 4 лютого внаслідок пошкоджень, завданих ворожими ракетно-дроновими атаками об’єктам генерації та передачі електроенергії, у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській та частково у Дніпропетровській і Черкаській областях застосовані аварійні відключення електроенергії.

"Нагадуємо, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають", - повідомило НЕК "Укренерго" у вівторок.

За інформацією системного оператора, в останні дні споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Так, 4 лютого, станом на 7:30, його рівень був на 2,8% вищим, ніж попереднього дня, у понеділок.

Своєю чергою, 3 лютого добовий максимум споживання, що був зафіксований вранці, був на 2% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня – у п’ятницю, 31 січня.

"Причина – зниження температури повітря на всій території України", - пояснили у НЕК.

Водночас, за повідомленням Міністерства енергетики України, минулої доби енергетики відновили живлення для 1153 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій.

У своєму коментарі стосовно ситуації з відключеннями електроенергії 4 лютого, у Міненерго зазначили, що обмеження будуть відмінені щойно буде дозволяти ситуація.

"Стежте за офіційними повідомленнями НЕК "Укренерго" та своїх операторів системи розподілу (обленерго)", - наголосили у міністерстві.