Сили оборони збили вночі 37 ворожих дронів з 65, 28 локаційно втрачено

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Українські захисники збили в ніч на вівторок, 4 лютого, 37 ударних безпілотників типу "Shahed", а також дронів-імітаторів інших типів, повідомляється в телеграм-каналі Повітряних сил Збройних сил України.

"Станом на 9:00 підтверджено збиття 37-ми ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях", - йдеться в повідомленні.

Крім того, 28 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачено без негативних наслідків.

"Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина та Черкащина", - розповіли у Повітряних силах.

Про постраждалих та руйнування не повідомляється.

Як зазначено, у ніч на 4 лютого 2025 року (із 20.00 3 лютого) противник атакував Україну 65 ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками-імітаторами різних типів. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони.