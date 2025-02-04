Відключення е/е очікуються в трьох областях у вівторок

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НЕК "Укренерго" розпорядилась застосувати графіки екстрених та аварійних відключень електроенергії у Дніпропетровській, Донецькій та Сумській області.

Як повідомляє офіційний телеграм-канал ДТЕК, за командою НЕК "Укренерго" у Дніпропетровські та Донецькій областях у вівторок знову застосовуються екстрені відключення.

Також графіки аварійних відключень (ГАВ) електроенергії введені на території Сумської області.

Зокрема, НЕК "Укренерго" розпорядилась з 07:38 ввести ГАВ у Сумській області для 1 черги.

"Черга при ГАВ відображається на момент відключення в реальному часі на сайті АТ "Сумиобленерго" в розділі "споживачам"-"відключення" за вашою адресою чи номером особового рахунку: https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya", - сказано в повідомленні.

В обленерго пояснили, що черга за графіками аварійних відключень не співпадає з чергою при погодинних. Графіки погодинних відключень не застосовуються.