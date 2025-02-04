Окупанти обстрілювали Дніпропетровську область, пошкоджено підприємство

Російські війська ввечері та вночі обстрілювали Нікопольщину Дніпропетровської області з "градів" та важкої артилерії, пошкодження отримало промислове підприємство, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Агресор тероризував Нікопольщину. Бив по району ввечері та вночі. Для цього застосовував РСЗВ "Град" і важку артилерію. Спрямував і дрон-камікадзе", - написав він в телеграмі.

Зокрема, поцілив по Нікополю, Марганецькій та Покровській громадах. Пошкоджене промислове підприємство. Там сталася пожежа, яку рятувальники загасили.

Лисак зазначив, що внаслідок обстрілів обійшлося без загиблих і постраждалих.