Інтерфакс-Україна
Події
00:32 04.02.2025

Ще на десяти напрямках тривають ворожі атаки - Генштаб

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Російські окупанти продовжують атакувати позиції українських підрозділів ще на десяти напрямках, а також у Курській області, а від початку доби відбулося 94 бойових зіткнення, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"Російські загарбники завдали 70 авіаударів, застосувавши 106 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 833 дрони-камікадзе та здійснили 4767 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах", - ідеться в повідомленні.

На харківському напрямку триває одне бойове зіткнення поблизу населеного пункту Вовчанськ, водночас ворог завдав авіаційних ударів по населених пунктах Баранівка та Бочкове.

На куп'янському напрямку противник 12 разів проводив штурми позицій українських захисників у районах Петропавлівки, Піщаного та Загризового. Українські захисники відбили 11 атак, ще одне бойове зіткнення поки що триває.

На лиманському напрямку протягом доби російські загарбники чотири рази атакували позиції українців неподалік Тернів, Новолюбівки та Ямполівки. Українські захисники відбили всі атаки противника.

На сіверському напрямку триває атака на позиції українських підрозділів у районі Білогорівки. Крім того, окупанти завдали авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах Сіверськ і Закитне.

На краматорському напрямку тривають три бойові зіткнення поблизу Часового Яру, Білої Гори та Предтечиного.

На торецькому напрямку росіяни 12 разів атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу населених пунктів Кримське, Торецьк та Щербинівка. Наразі триває одне бойове зіткнення.

На новопавлівському напрямку ворог також активний - шість разів атакував українські позиції поблизу Костянтинополя, Роздольного та Нового Комара, два бойові зіткнення тривають досі.

На гуляйпільському напрямку загарбники здійснили дві наступальні дії в напрямку Новосілки, з яких одна триває досі.

На оріхівському напрямку українські війська відбили дві атаки противника поблизу Новоданилівки та Щербаків.

На придніпровському напрямку ворог вісім разів безрезультатно атакував позиції наших військ у районах Антонівки та Придніпровського.

На Курщині українські захисники відбили сім ворожих атак, ще три бойові зіткнення тривають досі. Крім цього, ворог завдав 26 авіаційних ударів, із застосуванням 37 керованих бомб, а також здійснив понад сто артилерійських обстрілів позицій українських військ і населених пунктів. 

Теги: #генштаб #зведення

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