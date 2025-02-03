Інтерфакс-Україна
Події
19:25 03.02.2025

Сибіга шокований повідомленням про трагічну смерть громадянина України в Словаччині

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Сибіга шокований повідомленням про трагічну смерть громадянина України в Словаччині
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга "шокований" трагічною смертю громадянина України в Братиславі та не виключає фактор етнічної ворожнечі як одну з причин цього злочину.

"Шокований трагічною смертю громадянина України в Братиславі. Ми не можемо виключати етнічну ворожнечу як одну з причин цього злочину. На моє доручення наше посольство вже встановило контакт зі словацькою поліцією та омбудсменом. Ми вимагаємо неупередженого розслідування та притягнення винних до відповідальності", - написав Сибіга в соцмережі Х.

Як повідомило в понеділок словацьке видання Dennik N, співробітники міської поліції в Братиславі знайшли чоловіка, якого пограбували в четвер перед торговим центром Nivy. Лікарі швидкої допомоги доставили його з серйозними травмами голови і тіла до лікарні, де він помер у п'ятницю. За словами фельдшера, який надавав допомогу чоловікові, який походить з України, поранення, ймовірно, були нанесені озброєними спецпризначенцями. Про це повідомило телебачення TA3, яке підозрює, що на чоловіка напали співробітники приватної служби безпеки (SBS) і поліцейський патруль.

 

 

Теги: #братислава #убивство #сибіга

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