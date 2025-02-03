Інтерфакс-Україна
Події
15:48 03.02.2025

Латвія передасть українським військовим 100 FPV дронів – посольство

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Латвія передасть українським військовим 100 FPV дронів – посольство
Фото: https://www.facebook.com/UKRinLatvia/posts/pfbid025AK6uMTneXUeSgpf3dHFLTicU6gqN8azoBNdNFabL8ULRfxPKfRiczQVBFegSgJrl?ref=embed_post

Латвія у рамках громадської благодійної ініціативи "Безпілотники для ЗСУ" відправить до України100 FPV дронів латвійського виробництва, повідомляє посольство України в Латвії.

"Кошти, на які придбано зазначені дрони, були зібрані, зокрема під час благодійної ініціативи міністра закордонних справ Латвії Байби Браже, яка у травні 2024 року, пробігла Ризький напівмарафон, закликавши суспільство пожертвувати на безпілотники, які вкрай потребують українські військові. Проєкт проходить у співпраці з посольством України в Латвії та латвійським благодійним фондом Ziedot.lv та наразі зібрав близько 130 тисяч євро", - вказується у повідомленні в Facebook.

За координації посольства України в Латвії ці безпілотники будуть передані безпосередньо двом українським військовим частинам – 21-й бригаді ЗСУ та бригаді Національної поліції України "Лють".

Посол України Анатолій Куцевол зазначив, що безпілотники – це cправді ефективний спосіб ведення бойових дій. Вони стали в нагоді з перших місяців війни, даючи можливість знищувати ворожу бронетехніку й танки.

"Придбання одного такого безпілотника може знищити ворожу військову техніку на мільйони доларів. Таким чином, ми допоможемо українським захисникам завдавати уражень живій силі та техніці російських окупантів, підтримуючи при цьому економіку Латвії та місцевих виробників безпілотників", - зауважив Куцевол.

Він висловив вдячність міністру закордонних справ Латвії Байбі Браже за підтримку цього благодійного проєкту, а також кожному, хто долучився до збору коштів для придбання дронів для українських захисників.

Теги: #безпілотники #латвія

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