Обстріли окупантів забрали життя 5 жителів Часового Яру та жителя Покровська – Донецька ОВА

Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

П’ятеро жителів міста Часів Яр Бахмутського району Донецької області та житель міста Покровськ загинули нещодавно внаслідок обстрілів з боку російських окупантів, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Щонайменше 6 людей загинули внаслідок обстрілів Донеччини. У Часовому Яру тривають активні бойові дії, але частина людей досі залишаються у місті. Нещодавно від рук росіян там загинули 5 людей від 32 до 66 років — сьогодні вдалося знайти тіла загиблих. Також сьогодні стало відомо, що напередодні у Покровську загинув 62-річний чоловік", - написав Філашкін в Телеграм в понеділок.

Крім того, у Рубцях Лиманської громади поранено людину, повідомив голова обладміністрації.

Раніше Філашкін повідомив, що один житель міста Мирноград Покровського району загинув внаслідок обстрілу з боку РФ за минулу добу, в селі Шевченко Добропільської громади Покровського району поранено три людини, в Срібному Покровської громади поранено дві людини.