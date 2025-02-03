Інтерфакс-Україна
Події
14:22 03.02.2025

Міноборони затвердило 10 зразків бойових шоломів за найвищими світовими стандартами

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Міноборони затвердило 10 зразків бойових шоломів за найвищими світовими стандартами
Фото: https://mod.gov.ua

Станом на лютий 2025 року Міністерство оборони України затвердило для використання в Збройних силах та Державній спеціальній службі транспорту 10 зразків-еталонів бойових балістичних шоломів, які відповідають найвищим світовим стандартам захисту.

Як повідомляється на сайті Міністерства оборони України, всі шоломи мають 1 клас захисту.

«Минулого року за бюджетною програмою Міноборони військо отримало понад 168 000 шоломів на суму 1.2 млрд грн. Чітко визначені зразки-еталони засобів індивідуального захисту, зокрема шоломів, дозволяють забезпечити високу якість, швидку логістику та конкурентні закупівлі між українськими виробниками», – пояснив директор Департаменту політики закупівель Міноборони України Гліб Канєвський.

До затверджених зразків входять: 6 повнорозмірних шоломів; шоломи з високою обрізкою.

Шоломи надані вісьмома українськими виробниками та два шоломи іноземною компанією з Болгарії. Окрім цього, ще два іноземні виробники, продукція яких успішно пройшла військові (дослідні) випробування, зараз проходять лабораторні випробування для отримання статусу зразка-еталона.

Також затверджено технічну специфікацію для трьох типів чохлів: для повнорозмірного шолома; для шолома з високою обрізкою; зимового (маскувального) чохла

Всі бойові шоломи можуть комплектуватися сучасними кріпленнями: для встановлення тепловізора чи приладу нічного бачення; бічними рейлінгами для ліхтарика або навушників.

Теги: #міноборони #шоломи

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