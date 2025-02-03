Міноборони затвердило 10 зразків бойових шоломів за найвищими світовими стандартами
Станом на лютий 2025 року Міністерство оборони України затвердило для використання в Збройних силах та Державній спеціальній службі транспорту 10 зразків-еталонів бойових балістичних шоломів, які відповідають найвищим світовим стандартам захисту.
Як повідомляється на сайті Міністерства оборони України, всі шоломи мають 1 клас захисту.
«Минулого року за бюджетною програмою Міноборони військо отримало понад 168 000 шоломів на суму 1.2 млрд грн. Чітко визначені зразки-еталони засобів індивідуального захисту, зокрема шоломів, дозволяють забезпечити високу якість, швидку логістику та конкурентні закупівлі між українськими виробниками», – пояснив директор Департаменту політики закупівель Міноборони України Гліб Канєвський.
До затверджених зразків входять: 6 повнорозмірних шоломів; шоломи з високою обрізкою.
Шоломи надані вісьмома українськими виробниками та два шоломи іноземною компанією з Болгарії. Окрім цього, ще два іноземні виробники, продукція яких успішно пройшла військові (дослідні) випробування, зараз проходять лабораторні випробування для отримання статусу зразка-еталона.
Також затверджено технічну специфікацію для трьох типів чохлів: для повнорозмірного шолома; для шолома з високою обрізкою; зимового (маскувального) чохла
Всі бойові шоломи можуть комплектуватися сучасними кріпленнями: для встановлення тепловізора чи приладу нічного бачення; бічними рейлінгами для ліхтарика або навушників.