На Вінниччині викрито чиновника ДСНС, який закупив спецзасоби за завищеними цінами - ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру у службовій недбалості провідному фахівцю одного із секторів Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Вінницькій області, який закупив спецзасоби удвічі вище ринкової ціни.

"Посадовець відповідав за укладання договору з купівлі комплектів радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Оскільки вказана категорія товару підпадає під категорію спецзасобів, процедура закупки не відбувалася через Prozorro. Тому фахівець прийняв рішення укласти угоду із конкретною фірмою, незважаючи на те, що вартість одного комплекту у неї вдвічі перевищувала ринкову", - йдеться в повідомленні на сайті відомства в понеділок.

За майже 800 комплектів було сплачено 6 млн 400 тис. грн. Через дії посадовця державі завдано шкоди на майже 3 млн грн.

Слідство проведе додаткову перевірку корупційної складової у діях фігуранта.

Наразі працівник ДСНС підозрюється у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України). Вирішується питання щодо відсторонення від посади. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.