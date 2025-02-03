Інтерфакс-Україна
Події
14:17 03.02.2025

На Вінниччині викрито чиновника ДСНС, який закупив спецзасоби за завищеними цінами - ДБР

1 хв читати

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру у службовій недбалості провідному фахівцю одного із секторів Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Вінницькій області, який закупив спецзасоби удвічі вище ринкової ціни.

"Посадовець відповідав за укладання договору з купівлі комплектів радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Оскільки вказана категорія товару підпадає під категорію спецзасобів, процедура закупки не відбувалася через Prozorro. Тому фахівець прийняв рішення укласти угоду із конкретною фірмою, незважаючи на те, що вартість одного комплекту у неї вдвічі перевищувала ринкову", - йдеться в повідомленні на сайті відомства в понеділок.

За майже 800 комплектів було сплачено 6 млн 400 тис. грн. Через дії посадовця державі завдано шкоди на майже 3 млн грн.

Слідство проведе додаткову перевірку корупційної складової у діях фігуранта.

Наразі працівник ДСНС підозрюється у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України). Вирішується питання щодо відсторонення від посади. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Теги: #вінничина #дбр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:49 09.05.2025
Затримано проректора військової академії, який змушував підлеглих будувати йому будинок

Затримано проректора військової академії, який змушував підлеглих будувати йому будинок

15:22 06.05.2025
На Донеччині ДБР викрило командира, який незаконно виплатив підлеглій понад 800 тис. грн "фронтових"

На Донеччині ДБР викрило командира, який незаконно виплатив підлеглій понад 800 тис. грн "фронтових"

16:23 05.05.2025
На Донеччині викрито комбата на організації схеми оформлення фіктивних "бойових" виплат – ДБР

На Донеччині викрито комбата на організації схеми оформлення фіктивних "бойових" виплат – ДБР

15:41 05.05.2025
Перед судом постануть учасники злочинної групи, викриті на розкраданні пального з в/ч на Львівщині - ДБР

Перед судом постануть учасники злочинної групи, викриті на розкраданні пального з в/ч на Львівщині - ДБР

14:54 01.05.2025
ДБР викрило посадовця в/ч на закупівлі хліба за завищеними цінами

ДБР викрило посадовця в/ч на закупівлі хліба за завищеними цінами

15:57 30.04.2025
ДБР затримало дезертира, який інсценував своє "зникнення безвісти", щоб родина отримала мільйонну компенсацію

ДБР затримало дезертира, який інсценував своє "зникнення безвісти", щоб родина отримала мільйонну компенсацію

15:29 29.04.2025
ДБР затримало правоохоронця з Буковини, який разом зі спільником переправляв ухилянтів до Румунії

ДБР затримало правоохоронця з Буковини, який разом зі спільником переправляв ухилянтів до Румунії

15:50 28.04.2025
Голова ВЛК на Буковині брав хабарі до $ 10 тис. за фіктивні документи для ухилення від служби

Голова ВЛК на Буковині брав хабарі до $ 10 тис. за фіктивні документи для ухилення від служби

15:30 25.04.2025
ДБР викрило правоохоронця з Київщини, який за $15 тис. переправив військовозобов’язаного до Польщі

ДБР викрило правоохоронця з Київщини, який за $15 тис. переправив військовозобов’язаного до Польщі

15:34 24.04.2025
ДБР повідомило про підозру 8 працівникам київського СІЗО і 5 ув’язненим через смерть ув’язненого

ДБР повідомило про підозру 8 працівникам київського СІЗО і 5 ув’язненим через смерть ув’язненого

ВАЖЛИВЕ

Келлог: Спочатку безумовне 30-денне припинення вогню, потім - переговори

Ердоган у розмові з Путіним заявив про готовність приймати переговірників у Стамбулі

Дощі, нічні заморозки в більшості регіонів України у понеділок, у високогір'ї Карпат сніг

Макрон: Не може бути жодних переговорів, коли говорить зброя

Зеленський про виступ Путіна: Це хороший знак, що росіяни нарешті замислились про закінчення війни

ОСТАННЄ

Барро заявив про готовність Європи до переговорів, але спочатку - припинення вогню

Пасажиропотік за тиждень знизився на 7,9%

Папа Римський Лев XIV закликав до справедливого і міцного миру в Україні, Київ висловив вдячність

Єрмак: Спочатку припинення вогню на 30 днів, потім все інше

Келлог: Спочатку безумовне 30-денне припинення вогню, потім - переговори

Мерц: Припинення вогню зробить реальні переговори можливими

Очільник МЗС Литви: Безумовне припинення вогню Росією з понеділка або нові жорсткіші санкції

Туск: Світ чекає від Путіна однозначного рішення про безумовне припинення вогню

Ердоган у розмові з Путіним заявив про готовність приймати переговірників у Стамбулі

Ердоган заявив про готовність підключитись до проведення переговорів задля досягнення миру в Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА