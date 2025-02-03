Інтерфакс-Україна
Події
12:52 03.02.2025

Невеликий сніг очікується місцями в Україні 4 лютого

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Невеликий сніг очікується місцями в Україні 4 лютого

Невеликий сніг пройде місцями в Україні у вівторок, 4 лютого, у більшості південних областей, вночі і на крайньому заході країни без опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, на південному сході та сході країни на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; в Карпатах вночі 8-13° морозу, вдень 0-5° морозу.

В Києві у вівторок місцями буде невеликий сніг. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 4 лютого найвища температура вдень була 13,7° в 2002р., найнижча вночі -26,7° в 1911р.

В середу, 5 лютого, у східних, північно-східних областях, в Карпатах та на Прикарпатті невеликий сніг, на решті території без істотних опадів.

На сході, південному сході країни, в Карпатах і на Прикарпатті на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер північно-західний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті 1-6° тепла; в Карпатах вночі 6-11° морозу, вдень 0-5° морозу.

В Києві в середу без істотних опадів. Вітер північно-західний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень близько 0°.

Теги: #прогноз_погоди

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