У Броварському районі внаслідок падіння уламків збитих БпЛА пошкоджено гараж і підвал

У Броварському районі Київської області внаслідок падіння уламків збитих БпЛА пошкоджено гараж та підвал, повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації (КОВА).

"Унаслідок падіння уламків у Броварському районі пошкоджено гараж та підвальне приміщення. В будівлі вибито вікна та пошкоджено стелю", - сказано в повідомленні.

Також падіння уламків збитих ворожих цілей фіксуються поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості.

Постраждалих внаслідок ворожої атаки беспілотників на Київщину серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не зафіксовано.