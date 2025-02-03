Інтерфакс-Україна
Події
08:30 03.02.2025

В Полтаві частково відновлено теплопостачання будинків та дитсадка

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В Полтаві частково відновлено теплопостачання будинків та дитсадка
Фото: https://t.me/poltavskaOVA

В Полтаві частково відновлено теплопостачання будинків та дитсадка, повідомили в Полтавській обласній військовій адміністрації.

"Частково відновлено теплопостачання будинків та дитячого садка, які були відключені внаслідок ворожого обстрілу в Полтаві", - сказано в повідомленні.

Між тим, наразі відсутнє опалення у двох будинках. Комунальні служби продовжують працювати над відновленням тепла.

Як повідомлялось, ракетний удар по Полтаві залишив без теплопостачання шість житлових будинків в місті та дитячий садок, повідомляється в телеграм-каналі Полтавської обласної військової адміністрації в суботу.

Внаслідок удару в Полтаві зруйнований під’їзд багатоповерхового житлового будинку з 1 по 5 поверх, виникла пожежа. Повідомлялося про загибель восьми людей, включаючи дитину, 17 отримали травми, з них троє дітей. Пошкоджені сусідні будинки та 12 авто. Рятувальники продовжують аварійно-рятувальні роботи.

 

Теги: #відновлення #полтавська_область #теплопостачання

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