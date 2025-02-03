Росіяни знову атакували Антонівку на Херсонщині, є постраждала

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Російські війська знову атакували Антонівку в Херсонській області, внаслідок чого постраждала жінка, повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Після 6.00 російські окупанти з дрона атакували Антонівку", - написав він в телеграмі.

За його словами, контузію, мінно-вибухову травму та уламкові поранення обличчя, шиї, грудної клітини отримала 50-річна жінка.

Наразі вона в лікарні. Медики її дообстежують, зазначив голова МВА.