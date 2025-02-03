Інтерфакс-Україна
Події
08:28 03.02.2025

Росіяни знову атакували Антонівку на Херсонщині, є постраждала

1 хв читати
Росіяни знову атакували Антонівку на Херсонщині, є постраждала
Фото: https://www.facebook.com/mrochko.roman/

Російські війська знову атакували Антонівку в Херсонській області, внаслідок чого постраждала жінка, повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Після 6.00 російські окупанти з дрона атакували Антонівку", - написав він в телеграмі.

За його словами, контузію, мінно-вибухову травму та уламкові поранення обличчя, шиї, грудної клітини отримала 50-річна жінка.

Наразі вона в лікарні. Медики її дообстежують, зазначив голова МВА.

 

Теги: #херсонська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:44 10.05.2025
Росіяни вбили двох жителів Донеччини 9 травня - обладміністрація

Росіяни вбили двох жителів Донеччини 9 травня - обладміністрація

08:35 10.05.2025
Армія РФ атакувала з дрона цивільного в Херсоні, він загинув - Прокудін

Армія РФ атакувала з дрона цивільного в Херсоні, він загинув - Прокудін

07:40 10.05.2025
Окупанти обстріляли 10 населених пунктів Запорізької області, троє постраждалих – ОВА

Окупанти обстріляли 10 населених пунктів Запорізької області, троє постраждалих – ОВА

10:31 09.05.2025
РФ не дотримується паузи в бойових діях: більше 200 обстрілів на добу - очільник Запорізької ОВА

РФ не дотримується паузи в бойових діях: більше 200 обстрілів на добу - очільник Запорізької ОВА

21:38 08.05.2025
Одного цивільного поранено внаслідок атаки дрона у Херсонській області

Одного цивільного поранено внаслідок атаки дрона у Херсонській області

22:57 07.05.2025
Зеленський: Пропозиція України щодо 30-денного припинення вогню залишається в силі

Зеленський: Пропозиція України щодо 30-денного припинення вогню залишається в силі

22:20 07.05.2025
Зеленський: Пропозиція України щодо 30-денного припинення вогню залишається в силі

Зеленський: Пропозиція України щодо 30-денного припинення вогню залишається в силі

16:46 07.05.2025
На Донеччині через обстріли загинула одна людина, вісім дістали поранень

На Донеччині через обстріли загинула одна людина, вісім дістали поранень

15:22 07.05.2025
Суд довічно позбавив волі мешканку Херсонської області за державну зраду та колабораціонізм

Суд довічно позбавив волі мешканку Херсонської області за державну зраду та колабораціонізм

07:55 07.05.2025
Четверо поранених і численні руйнування у Запоріжжі внаслідок нічної атаки ворожих БпЛА

Четверо поранених і численні руйнування у Запоріжжі внаслідок нічної атаки ворожих БпЛА

ВАЖЛИВЕ

Захисники України в ніч на 11 травня знищили 60 зі 108 ворожих дронів

Пропозиція Путіна про переговори є першим кроком, але недостатнім, - Макрон

Трамп після заяв Коаліції охочих та Путіна очікує попереду "великий тиждень" та "великий день"

Консультації щодо нацменшин між Україною та Угорщиною перенесено за ініціативи угорської сторони

Впродовж доби зафіксовано 161 бойове зіткнення

ОСТАННЄ

Захисники України в ніч на 11 травня знищили 60 зі 108 ворожих дронів

Зеленська - учасникам архітектурного бієнале у Венеції: Ми кажемо "дах над головою", коли маємо на увазі дім, безпеку

Один цивільний постраждав внаслідок атаки російських БпЛА у Київській області

Пропозиція Путіна про переговори є першим кроком, але недостатнім, - Макрон

Трамп після заяв Коаліції охочих та Путіна очікує попереду "великий тиждень" та "великий день"

Консультації щодо нацменшин між Україною та Угорщиною перенесено за ініціативи угорської сторони

Сили оборони вразили за добу дев’ять районів зосередження окупантів

Впродовж доби зафіксовано 161 бойове зіткнення

Окупанти втратили впродовж доби 1310 військовослужбовців

11 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА