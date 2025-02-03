Інтерфакс-Україна
Події
07:51 03.02.2025

Окупанти обстріляли вісім населених пунктів Запорізької області

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Окупанти обстріляли вісім населених пунктів Запорізької області

Російські війська за добу здійснили 462 обстріли по 8 населених пунктах Запорізької області, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Впродовж доби окупанти завдали 462 удари по 8 населених пунктах Запорізької області", - сказано в повідомленні.

За словами Федорова, ворог здійснив 16 авіаційних ударів по Щербаках, а 304 БпЛА різної модифікації атакували  Біленьке, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

Також ворожий обстріл із РСЗВ накрив Новоданилівку, а 141 артудар завдано по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Крім того, надійшло 6 повідомлень про пошкодження житлових помешкань та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

 

Теги: #запорізька #зведення #обстріли

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