Окупанти обстріляли вісім населених пунктів Запорізької області

Російські війська за добу здійснили 462 обстріли по 8 населених пунктах Запорізької області, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Впродовж доби окупанти завдали 462 удари по 8 населених пунктах Запорізької області", - сказано в повідомленні.

За словами Федорова, ворог здійснив 16 авіаційних ударів по Щербаках, а 304 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

Також ворожий обстріл із РСЗВ накрив Новоданилівку, а 141 артудар завдано по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Крім того, надійшло 6 повідомлень про пошкодження житлових помешкань та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.