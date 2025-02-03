Інтерфакс-Україна
Події
07:25 03.02.2025

Війська РФ за добу втратили 1300 осіб

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Війська РФ за добу втратили 1300 осіб
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Сили оборони за добу ліквідували 1300 окупантів, 12 танків, 18 бронемашин, 51 артсистему, 118 БПЛА, а також 91 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці ранком понеділка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.02 25 орієнтовно склали особового складу ‒ близько 841660 (+1300) осіб, танків ‒ 9920 (+12) од, бойових броньованих машин ‒ 20685 (+18) од, артилерійських систем – 22589 (+51) од, РСЗВ – 1268 (+1) од, засоби ППО ‒ 1053 (+3) од, літаків – 369 (+0) од, гелікоптерів – 331 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 23911 (+118), крилаті ракети ‒ 3054 (+0), кораблі /катери ‒ 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 35798 (+89) од, спеціальна техніка ‒ 3731 (+2)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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