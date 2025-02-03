Окупанти посилюють тиск на Андріївку – DeepState

Киев. 3 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Російські війська все більше зосереджують зусилля на захопленні Андріївки в Донецькій області, намагаючись прорватися до села з кількох напрямків, повідомляє DeepState.

За даними аналітиків DeepState, противник здійснює активний наступ на позиції Сил Оборони України північніше Андріївки. Окупанти атакують із районів Слов’янки та Петропавлівки, просуваючись по балках до дороги Ясенове-Андріївка.

На північно-східних околицях Андріївки противник закріпився, і спроби його просування помітно активізувалися. Основний рух окупанти здійснюють із Петропавлівки, використовуючи накопані укріплення, намагаючись пробратися вглиб села.

"Нещодавно всі могли спостерігати "червоний анклав" на північно-східних околицях Андріївки, який дехто сприйняв за помилку чи баг. Насправді це відображення перебування і закріплення кацапської піхоти на околицях села, які лізуть з різних сторін, навіть, крізь позиції Сил Оборони", - сказано в повідомленні.

Одночасно з цим російська піхота намагається прорватися через село Шевченко по інженерно-фортифікаційних спорудах, які з’єднують його з Андріївкою.

"Після перших успішних спроб залізти в Андріївку, кацапи побачили можливість це розвивати тож посилають на забій піхоту із задачею – "вмри, але дійди".

Додатково ворог зосереджує свої зусилля на напрямку між Улаклами та Дачним, що розташовані південніше Андріївки. Це може відкрити нові можливості для подальшого штурму села, зазначають DeepState.

Аналітики повідомляють, що оборона Андріївки залишається складною через низку проблем, але українські військові роблять усе можливе, щоб стримати противника.

Джерело: https://www.pravda.com.ua/news/2025/02/3/7496467/