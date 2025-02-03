Двом мешканцям Полтавщини повідомили про підозру стосовно вбивства військовослужбовця ТЦК - прокуратура

Лубенська окружна прокуратура Полтавської області повідомила про підозру двом мешканцям Полтавської області стосовно вбивства військовослужбовця ТЦК на автозаправній станції, повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури.

Зокрема, мешканцю Лубен інкримінують перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період, умисне вбивство та викрадення вогнепальної зброї, поєднане з насильством, небезпечним для життя і здоров’я (ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 262 КК України). Полтавцю – пособництво у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ в особливий період (ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114-1 КК України).

"За даними слідства, 31 січня цього року житель Полтави спільно з іншими чоловіками у супроводі військовослужбовців Полтавського РТЦК та СП їхав на навчання до військової частини. Маючи намір ухилитися від військової служби, він кілька разів дзвонив співмешканцю своєї родички з Лубен та повідомляв маршрут автобуса. Розуміючи, що знайомий не встигає доїхати до місця планової зупинки транспортного засобу, полтавець прикинувся хворим і попросив на декілька хвилин зупинитися, тим самим затягуючи час", - сказано в повідомленні.

Також відзначається, що у подальшому, коли автобус із мобілізованими зупинився на автозаправній станції у Пирятині, лубенець із рушниці, яку привіз із собою, вистрілив у одного із супроводжуючих, спричинивши військовослужбовцю вогнепальне поранення несумісне із життям. У подальшому він заволодів автоматом потерпілого та разом зі спільником втік із місця події.

"Через кілька годин підозрюваних затримали. Під час обшуку у лубенця правоохоронці вилучили 2 корпуси ручних гранат, мисливську рушницю, патрони, балаклаву, мобільні телефони тощо. Речові докази направлені на експертизи", - сказано в повідомленні.

Між тим, автомат військового знайшли в лісопосадці, де його залишили підозрювані.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Вирішується питання про обрання особам запобіжних заходів.

Джерело: https://www.facebook.com/poltoblprokuratura/posts/pfbid0BaPi9q71CE8PV9wdXhzrmYhC4DJUfCKwBMVEpHpPB2WRon9HVmUAW2cCSgGaVLYJl?locale=ru_RU