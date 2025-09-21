На Полтавщині під час атаки ворожих БпЛА сталося влучання по підприємству та падіння дрона

ввечері на території Полтавщини зафіксовані атаки ворожих безпілотних літальних апаратів (БпЛА), внаслідок яких виникла пожежа на підприємстві у Полтавському районі.

За повідомленням голови ОВА Володимира Когута, зафіксоване влучання по території одного з підприємств у Полтавському районі, внаслідок чого виникла пожежа: "Сьогодні ввечері Полтавщина перебувала під атакою ворожих БпЛА. Зафіксоване влучання по території одного з підприємств у Полтавському районі, внаслідок чого виникла пожежа, яку локалізували підрозділи ДСНС", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у Миргородському районі зафіксовано падіння безпілотника на відкритій території. У обох випадках обійшлося без постраждалих.

Джерело: https://t.me/poltavskaOVA/26870