22:34 21.09.2025

На Полтавщині під час атаки ворожих БпЛА сталося влучання по підприємству та падіння дрона

ввечері на території Полтавщини зафіксовані атаки ворожих безпілотних літальних апаратів (БпЛА), внаслідок яких виникла пожежа на підприємстві у Полтавському районі.

За повідомленням голови ОВА Володимира Когута, зафіксоване влучання по території одного з підприємств у Полтавському районі, внаслідок чого виникла пожежа: "Сьогодні ввечері Полтавщина перебувала під атакою ворожих БпЛА. Зафіксоване влучання по території одного з підприємств у Полтавському районі, внаслідок чого виникла пожежа, яку локалізували підрозділи ДСНС", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у Миргородському районі зафіксовано падіння безпілотника на відкритій території. У обох випадках обійшлося без постраждалих.

