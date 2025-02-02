Інтерфакс-Україна
Події
19:54 02.02.2025

"Lure" видалила матеріали після скандалу з рекламною кампанією "Медузи" - посол

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Берлінська агенція "Lure" видалила всі матеріали, пов'язані з рекламною кампанією російського видання "Медуза" після скандалу, пов'язаного з використанням зображень постраждалих від війни українців, повідомив посол України в Німеччині Олексій Макеєв.

"Ну що ж, зимове нашестя медуз на Європу й Канаду ми з вами, здається, спинили. Щойно отримав відповідь від креативного директора й засновника Lure на мій вчорашній лист. Головне в листі – це слова, що Lure видалив всі повʼязані з кампанією матеріали з мережі й проінструктував партнерів невідкладно припинити їхню демонстрацію на будь-яких платформах", - написав Макєєв у фейсбуці.

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За його словами, "припинення демонстрації всіх повʼязаних із кампанією матеріалів" означає завершення кампанії".

"Тепер, дорога громадо, прошу вашого сприяння: треба переконатися, що кампанію дійсно скасовують. Тому повідомляйте тут, якщо бачитимете ще ролики чи візуальну рекламу. Нашим колегам-дипломатам в інших країнах, куди креативною течією теж занесло тіньовий флот медуз, напишу – стежитимемо за нашим демократичним морем разом", - підкреслив посол.

Раніше Міністерство іноземних справ Україні засудило демонстрацію зображень українців, які постраждали внаслідок російського терору, у рекламі російського медіа.

 

 

Теги: #матеріали #фрн #скандал

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