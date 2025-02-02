Інтерфакс-Україна
Події
19:12 02.02.2025

Ворог обстріляв два райони Дніпропетровщини, є постраждалий та пошкодження

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Ворог обстріляв два райони Дніпропетровщини, є постраждалий та пошкодження

Російські війська обстрілювали два райони Дніпропетровської області протягом дня неділі, є поранений та пошкодження, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Протягом дня два райони Дніпропетровщини потерпали від атак ворога", - написав він в телеграмі.

За його словами, по Новопавлівській громаді, що на Синельниківщині, в неділю ввечері росіяни поцілили КАБом. Попередньо, є один поранений. Відомо, що потрощена приватна оселя. Інші деталі уточнюються.

Також десятки обстрілів пережила Нікопольщина. Її ворог атакував безпілотниками та боєприпасами, які скидав з БпЛА. Бив і з важкої артилерії.

Зокрема, найбільше руйнувань у самому Нікополі. Втім, неспокійно було також у Марганецькій, Мирівській, Покровській та Червоногригорівській громадах.

"Загалом у районі через удари противника понівечена інфраструктура, декілька підприємств та адмінбудівля. Пошкоджені 2 п'ятиповерхівки, 5 приватних будинків і 4 господарські споруди. Побиті автівки, 2 гаражі та лінія електропередач. З людей ніхто не постраждав", - додав він.

 

Теги: #дніпропетровська #обстріли

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