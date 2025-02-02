Аварійно-рятувальні роботи в Полтаві завершені: загинули 14 осіб, 20 - постраждали

Фото: ДСНС

У Полтаві завершені аварійно-рятувальні роботи на місці зруйнованої п'ятиповерхівки, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Внаслідок ворожого удару загинули 14 осіб, з них 2 дитини 9 та 12 років. 20 – постраждали, з них 4 дитини віком 3 міс., 2, 8 та 12 років», - йдеться у повідомленні в телеграм.

22 людини врятовані. Психологи ДСНС та Нацполіції допомогли 206 особам, з них 11 дітей.

Як повідомлялося, внаслідок ракетного удару в Полтаві 1 лютого зруйнований під’їзд багатоповерхового житлового будинку з 1 по 5 поверхи, виникла пожежа. Пошкоджені сусідні будинки та 12 авто. 14 людей, у тому числі дві дитини, загинули, ще 20 - постраждали (з них 4 дитини).