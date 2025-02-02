Над Україною збито 40 із 55 ворожих безпілотників, 13 локаційно втрачені

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У ніч на 2 лютого (з 21:00 1 лютого) противник атакував 55-ма ударним БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ (РФ), повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"Станом на 09:00 підтверджено збиття 40 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях. 13 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", - йдеться в телеграм-каналі ПС ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина та Сумщина.