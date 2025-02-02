Інтерфакс-Україна
Події
08:37 02.02.2025

Окупанти за минулу добу атакували Україну, застосувавши 40 ракет та 47 КАБів

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Окупанти за минулу добу атакували Україну, застосувавши 40 ракет та 47 КАБів
Фото: https://t.me/dsns_telegram/37730

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням 40 ракет, а також 40 авіаударів, скинувши 47 керованих авіабомб, повідомив Генштаб збройних сил Ураїни станом на ранок неділі, 2 лютого.

Крім цього, за даними Генштабу, ворог здійснив майже п’ять тисяч п’ятсот обстрілів, з них - 128 із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень понад 2000 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Западне, Білицьке, Улакли, Розлив, Времівка, Веселе, Бурлацьке та Новопіль.

Натомість авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони за минулу добу вразили 13 районів зосередження особового складу і техніки та два пункти управління російських загарбників.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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