Інтерфакс-Україна
Події
08:31 02.02.2025

У передмісті Харкова двоє постраждалих через пожежу внаслідок влучання ворожого БПЛА

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У передмісті Харкова двоє постраждалих через пожежу внаслідок влучання ворожого БПЛА
Фото: https://www.facebook.com/synegubov.oleg

У Люботині ворожий БПЛА поцілив у приватний будинок, сталася пожежа, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Постраждали чоловік та жінка, отримали опіки полумʼям. Госпіталізовані до медичного закладу. Внаслідок удару пошкоджено приватний будинок. У домоволодінні перебували двоє дітей, не постраждали. Екстрені служби ліквідовують наслідки ворожих атак", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

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Теги: #пожежа #харківська_область #обстріли

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