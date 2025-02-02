У передмісті Харкова двоє постраждалих через пожежу внаслідок влучання ворожого БПЛА

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У Люботині ворожий БПЛА поцілив у приватний будинок, сталася пожежа, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Постраждали чоловік та жінка, отримали опіки полумʼям. Госпіталізовані до медичного закладу. Внаслідок удару пошкоджено приватний будинок. У домоволодінні перебували двоє дітей, не постраждали. Екстрені служби ліквідовують наслідки ворожих атак", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.