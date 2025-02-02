До дванадцяти зросла кількість загиблих у Полтаві, серед них двоє дітей

Фото: https://t.me/dsns_telegram

У Полтаві до дванадцяти збільшилася чисельність загиблих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці, інформацію про чисельність жертв та постраждалих уточнили у ДСНС України станом на ранок неділі, 2 лютого.

"Полтава: до 12 людей збільшилася кількість загиблих, з них - 2 дитини. 17 - постраждалих, серед яких 4 дітей. Врятовано 22 людини", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ДСНС.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Як повідомлялося, внаслідок ракетного удару в Полтаві 1 лютого зруйнований під’їзд багатоповерхового житлового будинку з 1 по 5 поверх, виникла пожежа. Повідомлялося про загибель 11 людей, включаючи дитину, 17 отримали травми, з них троє дітей. Пошкоджені сусідні будинки та 12 авто.