Генштаб ЗСУ має беззаперечні докази, що удар по інтернату в Суджі завдала російська тактична авіація

У Генштабі Збройних сил України заявили, що існують беззаперечні докази того, що удар керованою авіабомбою по інтернату у Суджі Курської області (РФ) нанесли повітряні сили РФ.

"Є беззаперечні докази та результати об’єктивного контролю, що удар здійснено російською тактичною авіацією", - сказано у заяві, опублікованій у телеграм-каналі Генштабу ЗСУ у ніч на 2 лютого.

В Генштабі також додали скріншоти із системи "Віраж-планшет" із траєкторією польоту російської керованої авіаційної бомби.





У заяві також йдеться про деталі та наслідки російського удару по цивільному об'єкту на території РФ.

"Близько 18.00 01 лютого 2025 року російська авіація завдала удару із застосуванням керованої авіабомби по місцю тимчасового проживання цивільного населення (вул. Леніна, 7, СУДЖА, РФ) – триповерховому будинку колишнього інтернату, в якому перебувало 86 цивільних осіб місцевого населення та пункт Національної поліції України з 4 поліцейськими.

Внаслідок завдання удару зруйнована центральна частина будинку. Станом на 21.00 виявлено 4 загиблих, 4 важких поранених та близько 80 цивільних осіб, які не постраждали. Важкопоранених евакуйовано до стабілізаційних пунктів з метою надання медичної допомоги та подальшої евакуації до лікарні", - сказано у заяві.

Як наголосили у Генштабі ЗСУ: "Бити бомбами по мирному населенню – фірмовий почерк російських злочинців! Навіть коли мирне населення — місцеві мешканці, росіяни".

Раніше повідомлялося, що російські війська завдали удару по школі-інтернату в Суджі, де утримувалися, зокрема, літні люди, 95 людей опинилися під завалами.

Російська сторона володіла інформацією, що в будівлі школи-інтернату в місті Суджа Курської області перебувають місцеві жителі, серед яких жінки та діти, виключно цивільні особи, тим не менше російські війська все одно нанесли по ній удар, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.