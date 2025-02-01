В Києві за січень від атак РФ 5 людей загинуло, 7 поранені – військова адміністрація

П’ять мирний жителів Києва загинули и сім отримали поранення протягом січня 2025 року внаслідок російських атак, повідомив начальник київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко.

За його словами, протягом місяця противник здійснив 13 атак дронами-камікадзе та один ракетний удар. Повітряну тривогу в місті оголошували в січні 60 разів.

"Ворожі удари завдали руйнувань майже в усіх районах міста: Дарницький – 3 рази; Голосіївський, Деснянський, Печерський, Солом’янський – по 2 рази; Дніпровський, Святошинський, Шевченківський – по 1 разу", - написав Ткаченко в Телеграм у суботу.

Він висловив подяку всім службам і комунальникам, які щодня ліквідують наслідки обстрілів, а також військовим, які захищають Київ і всю країну.

Також Ткаченко повідомив, що лише у січні Київ отримав 940 повідомлень про замінування, з яких 785 – за один день. "Це чергова спроба посіяти паніку, паралізувати місто. Але відповідь має бути одна – ще більша згуртованість та ефективність", - додав він.