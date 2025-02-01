Інтерфакс-Україна
Події
17:56 01.02.2025

Німецька агенція Lure використала для промо російського видання Meduza фото постраждалих українців - МЗС

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Міністерство закордонних справ України виступило з критикою медіакомпанії LURE Media GmbH з Берліну, яка використала фотографії українців, які втратили житло і родини, для промоції російського видання Meduza.

"Спеціальний приз за маркетинговий цинізм і лицемірство має отримати агентство Lure з Берліна. У промо-ролику російського видання Meduza вони використали зображення українців, які втратили родини та домівки. Використовувати нашу трагедію для того, щоб викликати співчуття росіян – це повна ганьба", - повідомляється в соцмережі Х зовнішньополітичного відомства.

Перша віцепрем'єр-міністерка економіки Юлія Свириденко назвала цю кампанію неприпустимою і виступила з вимогою її негайного припинення та видалення відповідних матеріалів.

"Берлінське агентство запустило рекламну кампанію для російських ЗМІ, використовуючи зображення українців, які постраждали від російської війни. Це експлуатація, а не солідарність. Ми вимагаємо негайного видалення цієї кампанії та публічних вибачень від її творців", - написала вона в Х.

Теги: #свириденко #мзс

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