Інтерфакс-Україна
Події
16:58 01.02.2025

СБУ встановила особу російського підприємця, який виготовив понад 13 тис дронів

1 хв читати

Слідчі Служби безпеки України зібрали масштабну доказову базу на російського бізнесмена, генерального директора акціонерного товариства "Особлива економічна зона промислово-виробничого типу "Алабуга" Тимура Шагівалєєва, який виготовив і поставив до збройних сил РФ понад 13 тисяч ударних безпілотників типу "Герань", котрі є російською версією іранських "Шахедів".

"Посадовець організував масове виробництво ударних безпілотників на потужностях цього підприємства у 2023 році. Російська Федерація масово і регулярно використовує ці засоби ураження для ударів по території України, в тому числі по цивільній інфраструктурі. Унаслідок чого це призводить до загибелі людей, у тому числі дітей, отримання ними тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, а також спричиняє матеріальні збитки: знищення будівель, майна та іншої цивільної інфраструктури", - повідомляється на сайті спецслужби.

Шагівалєєву заочно повідомлено про підозру за ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.437 Кримінального кодексу України (посібництво у веденні агресивної війни за попередньою змовою групою осіб). Досудове розслідування триває.

Теги: #дрони #сбу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:45 09.05.2025
Революція на воді: як дрони Magura нищать російські кораблі

Революція на воді: як дрони Magura нищать російські кораблі

09:34 09.05.2025
СБУ вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини

СБУ вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини

19:17 08.05.2025
63-річна жінка загинула внаслідок атаки ворожого дрона

63-річна жінка загинула внаслідок атаки ворожого дрона

18:15 07.05.2025
Дрони СБУ завдали удару по ключових оборонних заводах РФ "Базальт" та "Сплав" - джерело

Дрони СБУ завдали удару по ключових оборонних заводах РФ "Базальт" та "Сплав" - джерело

16:28 07.05.2025
Мобілізований, який збирався навести російські КАБи на свій підрозділ, отримав 15 років в'язниці – СБУ

Мобілізований, який збирався навести російські КАБи на свій підрозділ, отримав 15 років в'язниці – СБУ

20:56 06.05.2025
Зеленський доручив Міноборони та МЗС активізувати співпрацю з партнерами з виробництва дронів-перехоплювачів

Зеленський доручив Міноборони та МЗС активізувати співпрацю з партнерами з виробництва дронів-перехоплювачів

16:53 06.05.2025
Троє кліриків УПЦ (МП) на Київщині і Черкащині героїзували російських окупантів, їм повідомлено про підозру - СБУ

Троє кліриків УПЦ (МП) на Київщині і Черкащині героїзували російських окупантів, їм повідомлено про підозру - СБУ

10:25 06.05.2025
СБУ затримала російського "крота" у бойовій бригаді ЗСУ на Харківщині

СБУ затримала російського "крота" у бойовій бригаді ЗСУ на Харківщині

17:04 05.05.2025
П'ятьох ділків затримано у різних регіонах України за спробу продати "трофейну" зброю - СБУ

П'ятьох ділків затримано у різних регіонах України за спробу продати "трофейну" зброю - СБУ

13:29 05.05.2025
Київ передав 900 FPV-дронів для 72 ОМБр – Кличко

Київ передав 900 FPV-дронів для 72 ОМБр – Кличко

ВАЖЛИВЕ

Єрмак: Для нас важливо, щоб припинення вогню було повне, безумовне, і саме в цьому полягає українська позиція

Внаслідок авіаудару на Сумщині загинула людина, ще одна зазнала поранень – ОВА

Зеленський ввів в дію санкції проти 58 росіян і 74 юросіб, серед них є компанії з Ірану, Узбекистану та Китаю (Гонконг)

Стефанішина: на сьогодні домовленість з державами-членами ЄС і ЄК полягає в тому, що ми всі переговорні напрямки відкриємо одночасно

Слідчі процеси спецтрибуналу мають розпочатися у 2026 році - Каллас

ОСТАННЄ

Суд взяв під варту чоловіка, який розстріляв людей на Софіївській Борщагівці під Києвом

Барро вважає перемир'я РФ "маркетинговою операцією"

Шмигаль обговорив з новим очільником МЗС ФРН зміцнення співпраці

Єрмак дасть доручення своєму заступнику вивчати питання підняття зарплати військовослужбовцям

РФ не може воювати без Китаю - Єрмак

Більшість у Конгресі США вірить у боротьбу України - член Палати представників Росс

НБК "Укриття" внаслідок удару дрона в лютому налічує приблизно 330 отворів по 30-50 см – глава МАГАТЕ

Єрмак: Для нас важливо, щоб припинення вогню було повне, безумовне, і саме в цьому полягає українська позиція

МАГАТЕ вчергове має проблеми з заміною своєї команди на ЗАЕС, яка перебуває там понад два місяці – Гроссі

Стармер після зустрічі JEF: Підтримка України є "абсолютним фокусом" Британії та її північноєвропейських союзників

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА