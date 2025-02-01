СБУ встановила особу російського підприємця, який виготовив понад 13 тис дронів

Слідчі Служби безпеки України зібрали масштабну доказову базу на російського бізнесмена, генерального директора акціонерного товариства "Особлива економічна зона промислово-виробничого типу "Алабуга" Тимура Шагівалєєва, який виготовив і поставив до збройних сил РФ понад 13 тисяч ударних безпілотників типу "Герань", котрі є російською версією іранських "Шахедів".

"Посадовець організував масове виробництво ударних безпілотників на потужностях цього підприємства у 2023 році. Російська Федерація масово і регулярно використовує ці засоби ураження для ударів по території України, в тому числі по цивільній інфраструктурі. Унаслідок чого це призводить до загибелі людей, у тому числі дітей, отримання ними тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, а також спричиняє матеріальні збитки: знищення будівель, майна та іншої цивільної інфраструктури", - повідомляється на сайті спецслужби.

Шагівалєєву заочно повідомлено про підозру за ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.437 Кримінального кодексу України (посібництво у веденні агресивної війни за попередньою змовою групою осіб). Досудове розслідування триває.