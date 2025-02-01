Інтерфакс-Україна
Події
15:32 01.02.2025

Хмарно з проясненнями без істотних опадів буде у неділю на більшій частині України

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Хмарно з проясненнями без істотних опадів буде у неділю на більшій частині України

У неділю, 2 лютого, на більшій частині України буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів, у західних та південно-західних областях невеликий мокрий сніг та дощ, повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі у східних та південно-східних областях, вдень у західних та південно-західних областях невеликий мокрий сніг та дощ, на дорогах подекуди ожеледиця; на решті території без істотних опадів. Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла, на півдні 3-8° тепла; в Карпатах вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°.

В Києві 2 лютого без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 2 лютого найвища температура вдень була 10,7° в 2020р., найнижча вночі -25,5° в 2012р.

У понеділок, 3 лютого, в Україні місцями невеликий сніг, у східних областях і південній частині помірний мокрий сніг та дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, у північних та західних областях 1-6° морозу; вдень від 3° морозу до 2° тепла, на півдні країни 0-5° тепла.

В Києві 3 лютого місцями невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.

Теги: #погода #укргідрометцентр

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