Інтерфакс-Україна
Події
15:12 01.02.2025

У Полтавській області оголошено триденну жалобу за загиблими від ракетного удару

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У Полтавській області оголошено триденну жалобу за загиблими від ракетного удару

Триденну жалобу з 2 по 4 лютого оголошено у Полтавській області за загиблими внаслідок ворожої атаки у суботу.

Як повідомляється у телеграм Полтавської обласної військової адміністрації, "відповідне розпорядження підписав т.в.о начальника ОВА Володимир Когут. Жалобу оголошено з 2 по 4 лютого".

У ці дні буде приспущено прапор України з чорною стрічкою на будівлях органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

Встановлено обмеження на проведення розважально-концертних заходів, спортивних змагань, звучання розважальної музики у громадських місцях та транспорті. Телеканали й радіостанції мають внести відповідні зміни до сітки мовлення.

Як повідомлялося, внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Полтаві загинули п'ятеро осіб, 14 постраждали, троє з них – діти.

Теги: #полтавська_область #жалоба

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