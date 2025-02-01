Повідомлено про підозру учасникам підпільної "марксистської організації", які зривали мобілізацію та закликали не донатити на ЗСУ

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Правоохоронці повідомили про підозру п'ятьом учасникам підпільної організації, які зривали мобілізацію та закликали не донатити на Збройні сили України.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру п’ятьом членам громадської організації, які за ідеологічними переконаннями перешкоджали діяльності ЗСУ, намагалися підірвати довіру до військових, зменшити кількість охочих захищати Україну та фінансово підтримувати армію. Їм інкримінують перешкоджання законній діяльності ЗСУ (ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України)", - говориться у повідомленні Офісу генерального прокурора у телеграм у суботу.

За даними слідства, підозрювані створили нелегальну організацію, яка пропагувала марксистську та комуністичну ідеологію. Вони мали розгалужену структуру з регіональними осередками та «Центральним комітетом», до складу якого входило шість осіб.

Повідомляється, що члени організації поширювали свою пропаганду через YouTube-канал, Telegram-спільноту та агітаційні листівки, які розклеювали в Київській, Харківській, Полтавській, Одеській та Донецькій областях. У своїх матеріалах вони маніпулятивно формували негативне ставлення до українських військових. Пропагандисти закликали не йти до армії, нав’язуючи думку, що воювати повинні інші. Вони також активно просували наратив про те, що не слід донатити на дрони, тепловізори та інші потреби ЗСУ.

Окремо у своїх публікаціях вони використовували емоційні висловлювання, нібито від імені жінок, аби схилити дружин військовозобов’язаних до спротиву мобілізації. Вони переконували чоловіків уникати служби, поширюючи ідеї про те, що воювати – не їхній обов’язок.

Експертиза підтвердила, що відео та листівки, які поширювала організація, містять ознаки деструктивного інформаційно-психологічного впливу, спрямованого на підрив мобілізаційної кампанії та перешкоджання діяльності Збройних Сил України.

Під час 19 обшуків у Києві, Харкові, Дніпрі та Одесі правоохоронці вилучили агітаційні матеріали, техніку, комуністичну літературу та іншу символіку.

Слідство триває. Досудове розслідування проводять слідчі ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за оперативного супроводу ГВ КІБ ГУ СБУ.