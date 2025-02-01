Інтерфакс-Україна
Події
12:54 01.02.2025

Поліція: В Херсонській області минулої доби загинули двоє цивільних, дістали поранення – четверо

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Поліція: В Херсонській області минулої доби загинули двоє цивільних, дістали поранення – четверо
Фото: https://t.me/UA_National_Police/34737

В Херсонській області минулої доби внаслідок обстрілів загинули двоє цивільних, дістали поранення – четверо, повідомила Національна поліція.

"Минулої доби російська армія з артилерії, мінометну інфраструктуру Херсонського та Бериславського районів. Від ворожих атак потерпали Херсон, Антонівка, Інженерне, Новодмитрівка, Кізомис, Комишани, Придніпровське, Микільське, Білозерка, Томина Балка, Берислав, Осокорівка, Червоний Маяк та Зміївка", - говориться у повідомленні Національної поліції у телеграм у суботу.

Як повідомляється, на Херсонщині в результаті російської агресії двоє людей загинуло та четверо поранено, поліція фіксує наслідки

В поліції уточнили, що військові рф скинули боєприпас із БпЛА на житловий квартал Зміївки. Внаслідок удару уламкові поранення отримали 63-річний чоловік та його 62-річна дружина. У Бериславі біля будинку було виявлено тіло 69-річного місцевого жителя. Попередньо встановлено, що чоловік загинув 30-го січня внаслідок удару ворожого дрона.(…) У Антонівці під удар російського безпілотника потрапив 56-річний чоловік. Також російські війська били з БпЛА по Дніпровському району Херсона. Через скидання вибухівок загинув 22-річний чоловік та отримав поранення його 44-річний батько.

Теги: #херсонська_область #обстріли

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