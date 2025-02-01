Інтерфакс-Україна
Події
12:48 01.02.2025

Фінляндія побудує великий завод з виробництва вибухівки, що, зокрема, допоможе у забезпеченні України боєприпасами

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Фінляндія побудує великий завод з виробництва вибухівки, що, зокрема, допоможе у забезпеченні України боєприпасами
Фото: Pixabay

Фінляндія побудує великий завод з виробництва вибухівки, заявив міністр оборони Антті Хаккянен.

Як повідомляється на сайті Міноборони Фінляндії, завод буде розташований у м.Порі. Вартість проєкту перевищує 200 мільйонів євро.

«Я вважав, що найкращим рішенням є будівництво заводу у Фінляндії, щоб одночасно зміцнити фінську оборонну промисловість і безпеку поставок. Цей новий завод із тротилу реагуватиме на дефіцит вибухівки в Європі та на проблеми, які ця нестача спричиняє у виробництві боєприпасів. Проєкт під керівництвом Міністерства оборони зіграє важливу роль у збільшенні виробництва боєприпасів у Європі. Інвестиції також дозволять Фінляндії продовжувати підтримку України в довгостроковій перспективі», – сказав міністр Хаккянен.

Протягом року проєкт отримав широку підтримку з боку бізнесу, промисловості та міжнародних партнерів. Наприклад, державна компанія капітальних інвестицій Tesi розглядає інвестицію в завод, зазначили у Міноборони.

Проєкт виконуватиме фінський виробник вибухівки Oy Forcit Ab. Міністр Хаккянен уповноважив Сили оборони підписати лист про наміри з Forcit щодо закупівлі вибухівки в тротиловому еквіваленті 31 січня 2025 року. Лист про наміри було підписано 31 січня 2025 року і дозволить Forcit інвестувати в новий завод у Порі. Поряд із заводом у Польщі новий завод у Порі стане другим заводом із виробництва тротилової вибухівки в ЄС.

На наступному етапі Міністерство оборони прийме рішення про закупівлю, а Forcit – інвестиційне рішення.

Загальна вартість закупівлі без урахування податку на додану вартість оцінюється в щонайменше 255 мільйонів євро, що покриє потребу Збройних сил США у тротиловій вибухівці у 2028–2037 роках.

Тротил, або тринітротолуол, є вибуховою речовиною, яка використовується в артилерійських і мінометних боєприпасах. Попит на тротил значно зріс через війну РФ проти України.

Теги: #завод #фінляндія

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