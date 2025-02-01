Інтерфакс-Україна
Події
11:21 01.02.2025

Укрдержархів презентував в електронній версії унікальний документ - автограф вірша Тараса Шевченка "Думка"

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Укрдержархів презентував унікальний документ Національного архівного фонду — автограф вірша Тараса Шевченка "Думка" ("Нащо мені чорні брови…»), написаний у 1838 році, з ним можна ознайомитися в електронній версії, повідомила пресслужба Міністерства юстиції.

"Оригінал твору зберігається у Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України (Фонд 506, оп. 1, спр. 1). Ознайомитися з електронною версією можна за посиланням. (https://bit.ly/3WItEx3)", - говориться у повідомленні Мінюсту у телеграм у суботу.

Зазначено, що збереження таких унікальних документів є важливим завданням держави. "Міністерство юстиції спільно з Державною архівною службою працює над тим, щоб ці історичні свідчення залишалися доступними для майбутніх поколінь українців. Ознайомитися з іншими документами можна на вебпорталі Державної архівної служби України в розділі "Унікальні документи Національного архівного фонду", - повідомляє Мінюст.

 

Теги: #документ #укрдержархів

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