Внаслідок ударів по Запоріжжю відомо про постраждалу людину – влада

За уточненою інформацією, внаслідок ударів по Запоріжжю відомо про постраждалу людину, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров в суботу.

"За уточненою інформацію через ворожу атаку на Запоріжжя дістав поранення 57 річний чоловік. Медики надали необхідну допомогу. Від госпіталізації відмовився", - написав очільник ОВА в Телеграм.

Як повідомлялось, росіяни скерували по Запоріжжю 18 ударних БпЛА, внаслідок атаки пошкоджені об'єкт інфраструктури, багатоповерховий та приватні будинки.

За оцінкою Федорова, це наймасованіша атака дронами за останній час. "Було пошкоджено 14 багатоповерхівок та біля десяти приватних будинків. Серйозних ушкоджень зазнала будівля закладу освіти", - уточнив він у телеграм пізніше.



