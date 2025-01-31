21:11 31.01.2025
Зеленський поставив завдання представити на наступному тижні деталі нових форматів підтримки бригад
Фото: https://www.president.gov.ua/
Готуються нові формати підтримки бригад та комплектування підрозділів, президент України Володимир Зеленський поставив завдання представити деталі суспільству на наступному тижні.
"Були сьогодні доповіді військових: фронт, ситуація з бригадами – комплектування. Ми готуємо нові формати підтримки бригад та комплектування підрозділів. Я поставив завдання вже наступного тижня представити деталі суспільству", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні.