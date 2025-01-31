Зеленський поставив завдання представити на наступному тижні деталі нових форматів підтримки бригад

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Готуються нові формати підтримки бригад та комплектування підрозділів, президент України Володимир Зеленський поставив завдання представити деталі суспільству на наступному тижні.

"Були сьогодні доповіді військових: фронт, ситуація з бригадами – комплектування. Ми готуємо нові формати підтримки бригад та комплектування підрозділів. Я поставив завдання вже наступного тижня представити деталі суспільству", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні.