Зривів з постачанням зброї через ситуацію з “АОЗ” немає

В Міністерстві оборони України запевнили, що зривів з постачанням зброї через ситуацію з керівництвом державного підприємства "Агенція оборонних закупівель" (АОЗ) немає.

"На сьогоднішній день у нас зривів з постачанням зброї немає. Контрактування у нас проводиться. Фінансовий ресурс, щоби дозволити це робити, є. У нас немає ніяких перепон щодо належного, ритмічного, своєчасного постачання того чи іншого озброєння та військової техніки", - сказав начальник Головного управління контролю оборонних закупівель Сергій Булавко на брифінгу в п'ятницю ввечері.

За його словами, у відсотковому співвідношенні - 55% озброєння та військової техніки, які були законтрактовані у 2024 році, постачатимуть у 2025 році.

Перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, своєю чергою, заявив, що відомство створило “всі умови”, щоб уникнути незабезпечення Сил оборони України.

“Ми були б дуже поганими менеджерами, якби сподівались на дії лише одного чи другого постачальника, чи агенції. Ми створили всі умови для того, щоб перший квартал 2025 року, не дивлячись ні на які шторми, не вплинув на якісне забезпечення Сил оборони необхідною номенклатурою", - сказав він.