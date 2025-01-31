Інтерфакс-Україна
Події
21:04 31.01.2025

Зривів з постачанням зброї через ситуацію з “АОЗ” немає

1 хв читати
Зривів з постачанням зброї через ситуацію з “АОЗ” немає

В Міністерстві оборони України запевнили, що зривів з постачанням зброї через ситуацію з керівництвом державного підприємства "Агенція оборонних закупівель" (АОЗ) немає.

"На сьогоднішній день у нас зривів з постачанням зброї немає. Контрактування у нас проводиться. Фінансовий ресурс, щоби дозволити це робити, є. У нас немає ніяких перепон щодо належного, ритмічного, своєчасного постачання того чи іншого озброєння та військової техніки", - сказав начальник Головного управління контролю оборонних закупівель Сергій Булавко на брифінгу в п'ятницю ввечері.

За його словами, у відсотковому співвідношенні - 55% озброєння та військової техніки, які були законтрактовані у 2024 році, постачатимуть у 2025 році.

Перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, своєю чергою, заявив, що відомство створило “всі умови”, щоб уникнути незабезпечення Сил оборони України.

“Ми були б дуже поганими менеджерами, якби сподівались на дії лише одного чи другого постачальника, чи агенції. Ми створили всі умови для того, щоб перший квартал 2025 року, не дивлячись ні на які шторми, не вплинув на якісне забезпечення Сил оборони необхідною номенклатурою", - сказав він.

Теги: #міноборони #постачання #заперечення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:24 07.05.2025
Електронне направлення на ВЛК можна буде згенерувати без підпису керівника ТЦК – рішення уряду

Електронне направлення на ВЛК можна буде згенерувати без підпису керівника ТЦК – рішення уряду

13:52 07.05.2025
Павлоградський хімзавод, який поставляв у військо неякісні міни, отримав держзамовлення на 60 млрд грн – нардеп Сюмар

Павлоградський хімзавод, який поставляв у військо неякісні міни, отримав держзамовлення на 60 млрд грн – нардеп Сюмар

12:56 06.05.2025
Американська компанія Tetra Tech допоможе у підготовці українських фахівців з розмінування

Американська компанія Tetra Tech допоможе у підготовці українських фахівців з розмінування

16:30 05.05.2025
До використання у ЗСУ допустили наземний роботизований комплекс "Віслюк" українського виробництва

До використання у ЗСУ допустили наземний роботизований комплекс "Віслюк" українського виробництва

10:49 05.05.2025
ГАР Міноборони закликає до негайного кризового управління, аудиту й аналізу можливостей заводу, що постачав неякісні боєприпаси ЗСУ

ГАР Міноборони закликає до негайного кризового управління, аудиту й аналізу можливостей заводу, що постачав неякісні боєприпаси ЗСУ

15:33 02.05.2025
Міноборони продовжить співпрацю із оборонним заводом на Дніпропетровщині, який поставив ЗСУ неякісні боєприпаси – Жумаділов

Міноборони продовжить співпрацю із оборонним заводом на Дніпропетровщині, який поставив ЗСУ неякісні боєприпаси – Жумаділов

18:53 01.05.2025
Міноборони та "Укроборонпром" співпрацюватимуть у сфері державного гарантування якості

Міноборони та "Укроборонпром" співпрацюватимуть у сфері державного гарантування якості

17:57 30.04.2025
Міноборони спростувало повідомлення про масове розбронювання медиків

Міноборони спростувало повідомлення про масове розбронювання медиків

15:26 30.04.2025
Міноборони направило запит МОЗ на часткове розбронювання медиків – міністр Ляшко

Міноборони направило запит МОЗ на часткове розбронювання медиків – міністр Ляшко

20:18 29.04.2025
В Україну доставлено чергову партію боєприпасів в рамках контракту ДПСУ з PHU Lechmar на 23 млрд грн

В Україну доставлено чергову партію боєприпасів в рамках контракту ДПСУ з PHU Lechmar на 23 млрд грн

ВАЖЛИВЕ

Зеленський проводить розмову з Трампом - прессекретар

Зеленський привітав Льва XIV з обранням Папою: Сподіваємося на підтримку Ватиканом зусиль з відновлення справедливості й досягнення миру

Новим Папою Римським став американець Роберт Прево, він отримав ім’я Лева XIV

Зеленський обговорив з Мерцом перспективи співпраці

Кардинали на конклаві обрали нового Папу Римського

ОСТАННЄ

З початку доби Сили оборони відбили 154 ворожих атак - Генштаб

Зеленський проводить розмову з Трампом - прессекретар

Сибіга і Кубілюс обговорили перспективи спільних оборонно-промислових проєктів з Україною в межах плану "ReArm Europe" - МЗС

В Києві відбудеться благодійний забіг SPARTAN KYIV 2025 на підтримку ГУР

Одного цивільного поранено внаслідок атаки дрона у Херсонській області

Зеленський привітав Льва XIV з обранням Папою: Сподіваємося на підтримку Ватиканом зусиль з відновлення справедливості й досягнення миру

Трамп про обрання Папою Лева XIV: це велика честь для нашої країни

Зеленський вніс в Раду як невідкладний законопроєкт про військового омбудсмена – Умєров

Трамп не виключає можливості залучення КНР до врегулювання війни в України

Новим Папою Римським став американець Роберт Прево, він отримав ім’я Лева XIV

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА