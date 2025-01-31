Інтерфакс-Україна
Події
20:24 31.01.2025

Недоліки в роботі “АОЗ” стосувалися, зокрема, невиконання контрактів на постачання боєприпасів

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Недоліки в роботі “АОЗ” стосувалися, зокрема, невиконання контрактів на постачання боєприпасів

У 2024 році Міноборони зафіксувало ряд недоліків у роботі державного підприємства "Агенція оборонних закупівель" (АОЗ), зокрема, невиконання контрактів щодо постачання боєприпасів на фронт, заявив керівник Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський.

“Протягом 2024 року ми зафіксували декілька негативних тенденцій, які надалі були в службових документах і по внутрішньому аудиту, і результатах перевірок, і в листах від правоохоронних органів, Генштабу, які, на жаль, через воєнний стан ми не можемо продемонструвати ні суспільству, ні журналістам”, - сказав він на брифінгу в п'ятницю ввечері.

За словами Канєвського, тенденції стосувалися того, що за рядом критичної номенклатури, зокрема боєприпасів, контракти 2024 року не виконувалися.

“Контракти 2024 року, саме постачання, не виконувалось, що призводило до того, що від Генштабу надходили скарги, що вони не можуть організувати своє планування щодо того, щоб використовувати ці боєприпаси”, - наголосили в Міноборони.

Також недоліком було те, що “грошовий ресурс на постачання боєприпасів з-за кордону фактично спрямовується в основному у дві компанії-посередники”.

“Ми не можемо їх назвати, проте більшість ресурсу спрямовувалось на дві компанії-посередники. Ми бачили в цьому ризики, що якщо будуть якісь проблеми в господарській діяльності однієї чи іншої компаній, це призведе до негативного впливу на виконання об'єму та обсягу закупівель", - додав Канєвський.

Крім того, за його словами, внутрішні процедури закупівель щодо опрацювання комерційних пропозицій на постачання військової продукції протягом 2024-го були недосконалими.

“Що призводило, по-перше, до того, що не можна було впорядкувати всю інформацію про комерційні пропозиції, що надходили з усього світу”, - пояснив він.

За словами Канєвського, у 2025 році Міноборони очікує від менеджменту АОЗ, що “ці недоліки будуть виправлені, і будуть враховані всі висновки, що зафіксовані, як у внутрішньому аудиті, так і за результатами перевірок, і в листах правоохоронних органів, щоб забезпечити ефективне використання ресурсу на 2025р”.

Теги: #міноборони #боєприпаси #аоз

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